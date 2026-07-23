Hay esperas que no pueden esperar: SanCor Salud profundiza su campaña para concientizar sobre la donación de órganos

Donación de órganos. Foto: Unsplash.

Esperar forma parte de la vida. Esperamos un mensaje, un viaje, un resultado médico, un turno o que llegue el fin de semana. Pero existen esperas que son diferentes. Esperas en las que cada día cuenta porque detrás de ellas hay una posibilidad de seguir viviendo.

Hoy, en Argentina, más de 7.000 personas esperan un trasplante. Detrás de ese número hay historias, familias y proyectos que dependen de una decisión solidaria.

Con esa realidad como punto de partida, SanCor Salud continúa desarrollando durante todo el año su campaña de concientización sobre donación de órganos. Bajo el concepto “El eco de un sí“, la iniciativa busca visibilizar que una decisión que se toma en un instante puede tener un impacto que trascienda el tiempo y cambie la vida de muchas personas.

La campaña comenzó con “Punto Azul”, una propuesta orientada a instalar el tema en la agenda cotidiana, acercar información confiable y generar conversaciones que ayudaran a derribar mitos y prejuicios. Ahora, la iniciativa avanza hacia una nueva etapa con un mensaje tan simple como urgente: “Hay esperas que no pueden esperar”.

La conversación también sale a la calle

Como parte de la primera etapa de la campaña, “Punto Azul”, SanCor Salud llevó adelante una intervención en las ciudades de Córdoba y Santa Fe con el objetivo de acercar la conversación sobre la donación de órganos a la comunidad. A través de propuestas participativas, juegos, preguntas y espacios de intercambio, muchas personas pudieron informarse, despejar dudas y reflexionar sobre una decisión que puede cambiar vidas.

La iniciativa buscó demostrar que la concientización también se construye desde el encuentro, generando espacios donde hablar sobre donación de órganos resulte cada vez más natural y accesible.

Porque si bien la espera es parte de la vida, para miles de personas recibir un trasplante no admite demoras. En ese contexto, generar conciencia también es una forma de cuidar.

Según datos del INCUCAI, un solo donante puede salvar hasta siete vidas mediante la donación de órganos y mejorar la calidad de vida de muchas más personas gracias a la donación de tejidos. Sin embargo, todavía persisten barreras vinculadas a la desinformación y a la falta de diálogo sobre el tema.

Si bien en Argentina rige la Ley Justina, que establece que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes salvo manifestación expresa en contrario, los especialistas coinciden en que conversar sobre esta decisión con el entorno cercano sigue siendo fundamental. Compartir la propia voluntad ayuda a evitar dudas y facilita los procesos en momentos de enorme carga emocional.

Anuario Información General 2017 - Justina Lo Cane - Donación de órganos

Un compromiso que continúa

La campaña “El eco de un sí” es impulsada por SanCor Salud y, en su primera etapa, tuvo el acompañamiento de Ezequiel Lo Cane, referente en la promoción de la donación de órganos e impulsor de la Ley Justina. A lo largo del año, la iniciativa continuará sumando voceros, acciones y contenidos destinados a acercar información confiable, derribar mitos y promover una conversación que puede generar nuevas oportunidades de vida.

Quienes deseen conocer más sobre la campaña, acceder a información sobre donación de órganos o seguir las próximas acciones pueden hacerlo a través de la cuenta oficial de Instagram @sancor.salud, donde se comparte la continuidad de esta iniciativa.

A través de esta campaña, SanCor Salud reafirma su compromiso con la promoción de la salud y la construcción de una sociedad más informada y solidaria. Porque hablar sobre donación de órganos, expresar una decisión y compartir información confiable son acciones sencillas que pueden convertirse en el comienzo de una nueva oportunidad para alguien más.

Después de todo, el eco de un “sí” dura mucho más que un instante. Puede seguir resonando en cada vida que logra continuar.

*Contenido patrocinado.