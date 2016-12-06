TEST pruebas de PISA: hacelo y conocé tu puntuación

Test PISA

La Argentina, excluida del ranking de las pruebas PISA.

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, en inglés) constituye una herramienta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para medir el rendimiento escolar de chicos de 15 años en diferentes ciudades y naciones del mundo.

Cada tres años prueba las habilidades y el conocimiento de los estudiantes en ciencia, matemáticas y lectura.

Este test incluye algunas de las preguntas de la misma evaluación PISA, seleccionadas por la BBC.¿De qué se trata el test? Acá tenés la prueba para pasar el desafío y conocer cuál sería tu puntuación.