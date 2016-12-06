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TEST pruebas de PISA: hacelo y conocé tu puntuación

Las pruebas PISA miden las habilidades y el conocimiento de los estudiantes alrededor del mundo. Éstas son algunas de las preguntas

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La Argentina, excluida del ranking de las pruebas PISA.

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, en inglés) constituye una herramienta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para medir el rendimiento escolar de chicos de 15 años en diferentes ciudades y naciones del mundo.

Cada tres años prueba las habilidades y el conocimiento de los estudiantes en ciencia, matemáticas y lectura.

Este test incluye algunas de las preguntas de la misma evaluación PISA, seleccionadas por la BBC.¿De qué se trata el test? Acá tenés la prueba para pasar el desafío y conocer cuál sería tu puntuación.

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