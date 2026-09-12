Mi PAMI: cómo registrarse paso a paso, crear la clave y recuperar la contraseña

Cómo crear una cuenta en Mi PAMI. Foto: PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detalló el procedimiento para registrarse en Mi PAMI, la plataforma digital que permite a los afiliados realizar diferentes gestiones desde el celular o una computadora. El alta requiere validar la identidad y crear una clave personal de acceso.

Para utilizar el servicio, los afiliados pueden descargar la aplicación Mi PAMI desde la tienda correspondiente al sistema operativo del teléfono, tanto iOS como Android, o ingresar directamente al sitio web oficial de la plataforma.

Paso a paso para crear una cuenta en Mi PAMI. Foto: Unsplash.

Cómo registrarse en Mi PAMI

El primer paso consiste en completar los datos personales del titular. El sistema solicita información que debe coincidir con la documentación oficial.

Para realizar el registro es necesario ingresar:

Número de DNI .

Sexo, tal como figura en el documento .

CUIL .

Número de trámite del último DNI.

El número de trámite es un código de 11 dígitos que comienza con cero. En los documentos actuales se encuentra en la parte frontal, debajo del número de DNI, mientras que en algunas versiones anteriores aparece en el reverso, en la zona inferior izquierda.

Una vez cargados los datos, la plataforma realiza la validación correspondiente. Si la información es correcta, el afiliado puede avanzar con la creación de su clave personal.

Cómo crear una contraseña segura

Durante el proceso de alta, Mi PAMI solicita seleccionar una contraseña de acceso. El organismo recomienda utilizar una clave segura y evitar información que pueda resultar sencilla de adivinar, como nombres, fechas de nacimiento u otros datos personales.

Además, la contraseña es personal y no debe compartirse con otras personas. La clave permite ingresar a la cuenta y realizar gestiones, por lo que es importante mantenerla protegida.

Como último paso del registro, se debe informar un número de teléfono celular. El sistema envía allí un mensaje de texto con un código de cuatro dígitos para comprobar que el número pertenece al usuario y completar la validación.

Qué hacer si olvidaste la contraseña de Mi PAMI

En caso de no recordar la clave personal, no es necesario crear una cuenta nueva. Desde la pantalla de inicio de sesión se encuentra la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”, que permite comenzar el proceso de recuperación.

Para restablecer el acceso, el usuario debe ingresar su CUIL y disponer del teléfono celular asociado a la cuenta. El sistema enviará un código de validación que permitirá confirmar la identidad y establecer una nueva contraseña.

Qué hacer si no llega el código de validación

Si el correo electrónico o el mensaje de texto con el código no llega, primero es recomendable comprobar que los datos ingresados sean correctos. En el caso del correo electrónico, también se debe revisar la carpeta de spam o correo no deseado.

Si el mensaje continúa sin llegar, existe la posibilidad de solicitar un nuevo código. Cuando el inconveniente persiste, el afiliado puede recurrir a los canales oficiales de atención de PAMI para realizar el reclamo correspondiente.

Qué hacer si Mi PAMI indica que ya existe un usuario

Otro inconveniente frecuente puede aparecer durante el primer registro, cuando la plataforma informa que ya existe un usuario asociado al DNI.

Los trámites online de Mi PAMI. Foto: PAMI

Ante esta situación, lo primero es revisar cuidadosamente que todos los datos hayan sido escritos correctamente. Si la información es correcta y el problema continúa, se puede intentar recuperar la contraseña mediante la opción disponible en la pantalla de acceso.

Si tampoco es posible recuperar la cuenta, el afiliado deberá comunicarse con los canales oficiales de PAMI o iniciar el reclamo correspondiente a través del portal institucional.