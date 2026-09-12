Imágenes impactantes: nevó en Córdoba y cerraron el Camino de las Altas Cumbres por las condiciones de la ruta

Nevó en Córdoba y cerraron el Camino de las Altas Cumbres Foto: X

Durante la mañana del sábado 12 de septiembre, la nieve sorprendió llenando de blanco a la provincia de Córdoba, en una jornada marcada por un fuerte descenso de temperaturas. El fenómeno se registró principalmente en las zonas serranas, aunque también alcanzó varias localidades del sur de la provincia.

Debido a la nieve, la Policía Caminera ha dispuesto el corte total de la ruta provincial E-34, que atraviesa el sector de las Altas Cumbres y en distintos sectores del departamento de Río Cuarto. Las condiciones de la calzada pueden generar hielo y dificultar la circulación de vehículos.

Nevó en Córdoba y cerraron el Camino de las Altas Cumbres Foto: X

Entre los lugares donde se observó la caída de nieve se encuentran Sampacho, Bulnes, Suco, Vizcacheras y Achiras. En esta última localidad, ubicada en una zona serrana, el paisaje quedó cubierto de blanco durante las primeras horas del día.

El fenómeno meteorológico también se extendió fuera de Córdoba y alcanzó a Justo Daract, en la provincia de San Luis. Las bajas temperaturas ya se habían registrado durante los últimos días en distintos puntos de la provincia. En algunos sectores de las sierras incluso había habido precipitaciones de nieve, pero el nuevo descenso térmico volvió a generar condiciones favorables para la aparición de los copos.

Qué sucederá este fin de semana con el Camino de las Altas Cumbres

La Policía Caminera resolvió interrumpir completamente el tránsito sobre la ruta provincial E-34 debido a las condiciones meteorológicas, la nieve y la posibilidad de formación de hielo sobre el asfalto, debido a que representan un riesgo para quienes circulan por el corredor serrano. Por ese motivo, las autoridades solicitaron extremar las precauciones y respetar las restricciones de tránsito.

Además, permanece vigente una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Córdoba. El aviso alcanza sectores de Cruz del Eje, Villa Dolores, Coquín, Salsacate, Villa Cura Brochero, Villa del Totoral y parte de Jesús María.

Nevó en Córdoba y cerraron el Camino de las Altas Cumbres Foto: X

Según el escenario meteorológico informado, las condiciones de frío y humedad podrían favorecer la continuidad de las nevadas en algunos sectores durante las próximas horas, incluso hasta el domingo por la tarde.

Alerta amarilla por nevadas y lluvias en Córdoba para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para los departamentos de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Calamuchita, Río Cuarto, Ischilín, Colón, Santa María y Totoral.

Además, se encuentra vigente una alerta amarilla por lluvias para Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.

Nevó en Córdoba y cerraron el Camino de las Altas Cumbres Foto: X

El organismo recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al momento de circular, especialmente en las zonas serranas donde las precipitaciones pueden estar acompañadas por bajas temperaturas y acumulación de nieve.

Para el domingo 13 de septiembre, el SMN prevé que continúe el tiempo frío y fresco en distintos puntos de la provincia de Córdoba. La jornada tendrá una temperatura mínima estimada de 4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 11 °C. De esta manera, las bajas temperaturas seguirán siendo protagonistas durante el fin de semana.