Talento mecánico: tiene 14 años, vive en Córdoba y construyó su propio tractor con materiales reciclados de un tornado

Un adolescente cordobés de 14 años construyó su propio tractor con materiales reciclados de un tornado. Foto: La Voz (captura de pantalla)

En un galpón rural de San Ambrosio, cerca de Río Cuarto, un adolescente de 14 años logró captar la atención de productores, vecinos y usuarios de redes sociales gracias a un proyecto tan llamativo como inspirador: construyó su propio tractor utilizando materiales reciclados y piezas recuperadas del campo.

Se trata de Thiago Príncipe, un joven que encontró en la mecánica una pasión desde muy chico y que hoy sorprende con desarrollos realizados prácticamente de manera artesanal. Su historia se hizo conocida a través de un video compartido por su hermano Joel Príncipe, reconocido por sus innovaciones tecnológicas aplicadas al agro.

Cómo nació la pasión de Thiago Príncipe por la mecánica

Durante la semana, Thiago asiste al Colegio Salesiano Don Ambrosio. Pero al regresar a su casa, gran parte de su tiempo transcurre en el taller familiar, rodeado de herramientas, motores y maquinaria agrícola.

Un adolescente cordobés de 14 años construyó su propio tractor con materiales reciclados de un tornado. Créditos: La Voz

Según contó su padre, Hugo Príncipe, el interés por los fierros apareció desde temprana edad. A los 11 años logró reparar su primer motor y poco tiempo después construyó una pequeña camioneta artesanal que, pese a su aspecto rústico, funcionaba perfectamente.

Crecido en una familia vinculada al agro, Thiago aprendió observando, experimentando y participando de las tareas cotidianas del campo, un entorno que despertó su curiosidad por entender cómo funcionan las máquinas.

El tractor construido con piezas recuperadas del campo

Uno de los aspectos más sorprendentes de su historia es la capacidad para reutilizar materiales. En lugar de recurrir a componentes nuevos, el joven aprovecha elementos que encuentra en el establecimiento rural o que quedaron abandonados tras distintos eventos climáticos.

De acuerdo con el relato de su familia, muchas de las piezas utilizadas en sus proyectos provienen de materiales que quedaron dispersos o dañados luego del paso de un tornado por la región.

Thiago Príncipe aprendió observando, experimentando y participando de las tareas cotidianas del campo. Foto: La Voz (captura de pantalla)

Con paciencia e ingenio, Thiago fue recuperando esos elementos para darles una nueva utilidad. Esa filosofía de aprovechamiento de recursos resultó fundamental para concretar el tractor que hoy genera admiración en la comunidad local y entre quienes conocen su historia a través de las redes sociales.

De un karting casero a un proyecto que sorprende al agro

La construcción del tractor no fue su primera experiencia. En 2022, cuando tenía apenas nueve años, ya había llamado la atención de su familia tras fabricar un karting durante sus vacaciones.

En aquel momento explicó la iniciativa con total naturalidad: “Estaba aburrido y me puse a hacerlo”. Desde entonces nunca dejó de desarrollar proyectos propios.

Además, recibió el acompañamiento de sus hermanos, especialmente de Lucas, quien le enseñó a soldar y lo ayudó a dar sus primeros pasos en trabajos mecánicos. Ese aprendizaje práctico se convirtió en una de las bases de su crecimiento técnico.

En 2022, Thiago ya había llamado la atención de su familia tras fabricar un karting durante sus vacaciones. Foto: La Voz (captura de pantalla)

La historia que pone en valor el talento del interior argentino

Más allá de los proyectos mecánicos, la familia destaca valores como la autonomía, dedicación y cultura del trabajo que forman parte del día a día de Thiago.

“Nos sacamos el sombrero ante él. Nos da mucho orgullo”, expresó su padre al referirse al entusiasmo que demuestra en cada iniciativa. Incluso, para el último Día del Niño, el adolescente eligió recibir herramientas en lugar de juguetes tradicionales: pidió un juego de llaves para seguir trabajando en el taller.

Mientras su hermano Joel continúa desarrollando tecnología para el sector agropecuario, Thiago construye su propio camino. Con perfil bajo, muchas horas de trabajo y una enorme curiosidad por aprender, el joven cordobés representa una historia que pone en valor el talento, la creatividad y las oportunidades que pueden surgir en el interior productivo argentino.