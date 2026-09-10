Crecieron en la familia equivocada, se dieron cuenta 40 años después y ahora serán indemnizadas

Intercambio de bebés Foto: Bezoya

25 de mayo 1977. Córdoba. Dos mujeres tenían que dar a luz a sus hijas. Todo estaba listo para que las bebés nacieran en una maternidad de la provincia y luego pudieran irse con sus familias a sus hogares. Sin embargo, un error les cambió la vida para siempre. Las pequeñas fueron intercambiadas y terminaron siendo criadas en la familia equivocada.

40 años después, las mujeres se dieron cuenta de la falla de la que habían sido víctimas y decidieron recurrir a la Justicia. En las últimas horas, las autoridades judiciales resolvieron indemnizar a ambas y penalizar a la provincia.

Cómo inició la causa por el intercambio de dos bebés

El inicio de la causa por el intercambio de bebés empezó con una duda. Una de las mujeres nacidas en 1977 comenzó a tener sospechas de su identidad y recurrió a realizarse un análisis de ADN.

Tras obtener los resultados se dio cuenta que no compartía un vínculo biológico con la persona que la había criado. La familia recurrió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y realizar una denuncia en la Justicia.

Se investigó como un caso de apropiación de bebés en dictadura militar, pero se desestimó. Foto: Unsplash.

Finalmente, los investigadores pudieron constatar que no se trataba de un caso de apropiación de bebés en el marco de la dictadura militar. Por el contrario, hallaron a otra mujer gracias a la cual pudieron realizar la reconstrucción de los hechos.

De esta manera, pudieron determinar que ambas habían sido intercambiadas al nacer en una maternidad de Córdoba el 25 de mayo de 1977 debido a un cruce de datos con el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Cuánto deberá pagarle la provincia de Córdoba a las familias de las bebés que fueron intercambiadas

El Tribunal de Córdoba comunicó en un reciente fallo judicial que la provincia debía responder por el error ya que no se había podido identificar a los responsables de aquella maternidad. En el caso de la mujer que inició la búsqueda de su identidad, la Justicia resolvió que la indemnización debía ser de $25 millones, según precisó TN. En tanto, la otra víctima del intercambio en dicha maternidad recibió $30 millones.

Las víctimas recibirán indemnizaciones millonarias. Foto: Pixabay.

En este caso, los magistrados dictaminaron que debía recibir ese monto, ya que la mujer sufrió de un abuso sexual y, además, permaneció en situación de calle por varios años. Por otro lado, la madre de la mujer que realizó la denuncia también será indemnizada por una cifra de $123 millones con intereses.

Córdoba: elevan a juicio el caso por el femicidio de Agostina Vega

El fiscal Raúl Garzón decidió elevar a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido en mayo de 2026 en la provincia de Córdoba. Será juzgado Claudio Barrelier, de 34 años, quien es considerado el autor material del hecho y se encuentra imputado por “abuso sexual con acceso carnal y por homicidio triplemente calificado en contexto de violencia de género, alevosía y crimines causae”. De ser hallado culpable podría recibir una pena de prisión perpetua.

También se enfrentarán al juicio los otros cinco acusados del hecho: Soledad Andreani, Osvaldo Miguel Fassetta,Marianela Soledad Palmero, Matías Jesús CórdobayEugenia Ludmila Ascarruz.