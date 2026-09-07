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DNI electrónico: quiénes deberán renovarlo en septiembre 2026 para poder votar el año que viene

El DNI con chip no será obligatorio para sufragar. Solo deberán renovarlo quienes no tengan un ejemplar físico igual o posterior al registrado.

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Nuevo DNI electrónico.
Nuevo DNI electrónico. Foto: Argentina.gob.ar
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La aparición del DNI electrónico abrió una duda de cara a las elecciones 2027: ¿será obligatorio reemplazar la cédula actual para poder votar? La respuesta es no. El documento con chip no será una exigencia electoral y los ejemplares anteriores seguirán habilitados, siempre que cumplan una condición fundamental.

La Cámara Nacional Electoral establece que el votante debe presentarse con el mismo ejemplar que figura en el padrón o con uno emitido posteriormente. Esto significa que alguien registrado con un DNI ejemplar C podrá utilizar esa tarjeta o una versión D, E o posterior, pero no un documento A o B. La regla no depende del nuevo formato electrónico, sino del orden de emisión de cada credencial.

Quiénes deberán renovar el DNI antes de las elecciones

Tendrán que tramitar un nuevo ejemplar quienes hayan perdido el último documento emitido y solo conserven una versión anterior a la registrada en el padrón. Lo mismo ocurrirá ante robo, deterioro o imposibilidad de presentar una credencial física habilitada. También conviene iniciar el trámite con anticipación si el documento está vencido o si sus datos necesitan una modificación. La constancia de DNI en trámite no figura entre los documentos autorizados para acreditar la identidad en la mesa electoral.

La situación requiere especial atención entre los jóvenes que llegarán a 2027 con 16 años. La Cámara Electoral advierte que la falta de actualización del DNI a partir de los 14 años puede impedir su incorporación correcta al padrón. Quienes todavía no hayan completado ese trámite deberían hacerlo antes del cierre del registro provisional. Si al publicarse las listas no aparecen o detectan información incorrecta, podrán presentar un reclamo durante el período habilitado por la Justicia Electoral.

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Nuevo DNI electrónico. Foto: RENAPER

Qué documentos estarán habilitados para votar en 2027

La Cámara Nacional Electoral reconoce como válidas la Libreta Cívica, la Libreta de Enrolamiento, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, la tarjeta vinculada a la libreta celeste —incluso si lleva la inscripción “No válido para votar”— y el DNI tarjeta. El formato electrónico incorporado en 2026 se suma a esa nómina, pero no reemplaza de manera obligatoria a los anteriores.

El “DNI en el celular” de la app Mi Argentina, en cambio, no puede presentarse para sufragar. La versión digital disponible en el teléfono sirve para acreditar identidad en distintas situaciones cotidianas, pero no sustituye la credencial física durante los comicios. Tampoco podrá votar una persona que muestre un ejemplar anterior al consignado en el padrón, aunque la fotografía y el resto de los datos coincidan. Por eso, antes de concurrir conviene revisar qué versión aparece registrada y llevar esa misma o una posterior.

Cómo obtener el nuevo DNI electrónico

Renaper comenzó a emitir el nuevo formato el 1 de febrero de 2026. Está fabricado en policarbonato e incorpora un chip sin contacto, información biométrica encriptada, código QR y nuevas medidas contra falsificaciones. La renovación es voluntaria: las tarjetas existentes mantienen su validez y no deben cambiarse únicamente por la aparición de esta tecnología. Renaper aclaró oficialmente que no existe un reemplazo general obligatorio.

Quien necesite otro ejemplar puede solicitar turno para un Centro de Documentación de Renaper mediante Mi Argentina o concurrir a un Registro Civil, de acuerdo con el sistema de atención de cada jurisdicción. Los mayores de 14 años pueden llevar su DNI anterior, aunque no es excluyente; los menores deben presentarse con un adulto responsable y la documentación requerida. El trámite regular cuesta $10.000 para argentinos, según el tarifario oficial vigente, y también existen modalidades exprés, de 24 horas y al instante.

En síntesis, no todos deberán obtener el DNI electrónico para votar en 2027. La renovación será necesaria para quienes no dispongan de una credencial física igual o posterior a la asentada en el padrón, hayan extraviado el último ejemplar o necesiten actualizar sus datos. Para el resto, el documento que ya utilizan continuará siendo suficiente.

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