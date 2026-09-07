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Guía para darle color al limonero: los 3 pasos que tenés que hacer en septiembre

Con la llegada de la primavera, el árbol necesita cuidados puntuales para mantener el follaje sano y lograr un crecimiento vigoroso.

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Guía para darle color al limonero: los 3 pasos que tenés que hacer en septiembre
Guía para darle color al limonero: los 3 pasos que tenés que hacer en septiembre Foto: Gemini
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Aunque no existe un truco mágico para que el limonero luzca verde de un día para el otro, hay tres tareas fundamentales que pueden marcar la diferencia: fertilización, riego y revisión del estado general.

El limonero retoma su actividad con el aumento de la temperatura y la luz, por eso es clave acompañar ese proceso con algunos cuidados simples. Así, el árbol puede crecer con más fuerza y mantener un follaje saludable durante toda la temporada.

Cómo fertilizar el limonero en septiembre

Uno de los puntos centrales en este mes es la fertilización. Según la Universidad de Arizona, los limoneros deben recibir un tercio de la dosis anual de fertilizante entre agosto y septiembre. La cantidad exacta depende del tamaño del árbol y del producto elegido, por lo que conviene seguir siempre las indicaciones del envase y optar por un fertilizante específico para cítricos.

Después de aplicar el fertilizante, es importante incorporarlo bien al suelo y regar para que los nutrientes lleguen a las raíces.

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El riego, clave para el color de las hojas

El agua es fundamental para que el limonero conserve sus hojas verdes y los frutos en buen estado. Si el árbol sufre estrés hídrico, las hojas pierden su color intenso y se curvan hacia el centro. Por eso, durante septiembre es fundamental mantener un riego regular, adaptado tanto al clima como al tipo de suelo.

La clave está en evitar los extremos: ni dejar que el árbol pase mucho tiempo sin agua, ni saturar la tierra. Además, el riego debe cubrir una zona amplia alrededor del limonero, para que la humedad llegue a todas las raíces y no quede solo junto al tronco.

Revisar y limpiar: el tercer paso para un limonero sano

El último paso es observar el estado general de la planta. Las hojas pueden mostrar señales de problemas, como cambios de color, enrollamiento o la presencia de plagas. También es recomendable retirar hojas secas, ramas muertas y frutos dañados, especialmente los cítricos partidos, que pueden atraer insectos.

El limonero es especial para sus cuidados. Foto: Gemini

Limpiar las hojas periódicamente ayuda a eliminar el polvo y permite detectar a tiempo la aparición de insectos, tanto en la parte superior como en la inferior.

El secreto: constancia y observación

El limonero no necesita fórmulas complicadas para mantenerse saludable. En septiembre, una fertilización adecuada, un riego constante y la revisión de hojas, ramas y frutos son suficientes para que el árbol atraviese el inicio de la primavera en óptimas condiciones.

Si las hojas pierden color, antes de sumar más fertilizante conviene revisar el riego, la luz y el estado del suelo. Un exceso de nutrientes puede ser contraproducente y dañar la planta.

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