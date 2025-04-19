Torta rogel en solo 20 minutos: la receta de solo 5 ingredientes para un delicioso permitido

Enterate cómo transformar un simple paquete de tapas de tarta hojaldradas en un postre irresistible, fácil de hacer y al alcance de cualquiera en casa.

Rogel express Foto: Instagram @cocinerosarg

La cocinera e influencer Valentina Salezzi sorprendió con una receta ideal para salir del paso en cualquier reunión familiar o con amigos: un rogel exprés, fácil, rápido y sin necesidad de amasar.

Fiel a su estilo fresco y relajado, Salezzi mostró cómo convertir un simple paquete de tapas de tarta hojaldradas en un postre delicioso y súper accesible para preparar en casa. “Este rogel es para vos, para la mujer que resuelve”, dijo, mirando a cámara y dedicándoselo a las televidentes.

La clave de esta versión exprés del clásico rogel está en un truco simple, pero efectivo: usar tapas de tarta. Solo hay que hornearlas a 180 grados hasta que queden bien crocantes. “No te olvides de pincharlas antes, así no se inflan”, aconsejó Valentina Salezzi, revelando el primer secreto para lograr la textura perfecta.

Torta rogel. Foto Instagram @rogel_argentina

Después viene el turno del protagonista: el dulce de leche repostero, que debe colocarse en capas generosas. “Ni mucho ni poco, el rogel tiene que tener ese crunch con muchas capas”, explicó la cocinera mientras armaba una torre de entre ocho y diez pisos de pura dulzura.

Para el toque final, nada mejor que un merengue casero con almíbar a punto bolita. “El truco está en verter el almíbar en forma de hilito sobre las claras mientras se baten. Así queda con esa textura increíble”, enseñó Salezzi, compartiendo el detalle que marca la diferencia.

Ingredientes para el rogel exprés

8 a 10 tapas de tarta hojaldradas (pueden ser también tapas de empanada)

Dulce de leche repostero (cantidad generosa para rellenar entre capas)

3 claras de huevo

200 g de azúcar (para el almíbar del merengue)

Agua (una pequeña cantidad para preparar el almíbar)

Torta rogel. Foto Instagram @rogel_argentina

Torta rogel exprés: paso a paso