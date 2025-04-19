Torta rogel en solo 20 minutos: la receta de solo 5 ingredientes para un delicioso permitido
La cocinera e influencer Valentina Salezzi sorprendió con una receta ideal para salir del paso en cualquier reunión familiar o con amigos: un rogel exprés, fácil, rápido y sin necesidad de amasar.
Fiel a su estilo fresco y relajado, Salezzi mostró cómo convertir un simple paquete de tapas de tarta hojaldradas en un postre delicioso y súper accesible para preparar en casa. “Este rogel es para vos, para la mujer que resuelve”, dijo, mirando a cámara y dedicándoselo a las televidentes.
La clave de esta versión exprés del clásico rogel está en un truco simple, pero efectivo: usar tapas de tarta. Solo hay que hornearlas a 180 grados hasta que queden bien crocantes. “No te olvides de pincharlas antes, así no se inflan”, aconsejó Valentina Salezzi, revelando el primer secreto para lograr la textura perfecta.
Después viene el turno del protagonista: el dulce de leche repostero, que debe colocarse en capas generosas. “Ni mucho ni poco, el rogel tiene que tener ese crunch con muchas capas”, explicó la cocinera mientras armaba una torre de entre ocho y diez pisos de pura dulzura.
También podría interesarte
Para el toque final, nada mejor que un merengue casero con almíbar a punto bolita. “El truco está en verter el almíbar en forma de hilito sobre las claras mientras se baten. Así queda con esa textura increíble”, enseñó Salezzi, compartiendo el detalle que marca la diferencia.
Ingredientes para el rogel exprés
- 8 a 10 tapas de tarta hojaldradas (pueden ser también tapas de empanada)
- Dulce de leche repostero (cantidad generosa para rellenar entre capas)
- 3 claras de huevo
- 200 g de azúcar (para el almíbar del merengue)
- Agua (una pequeña cantidad para preparar el almíbar)
Torta rogel exprés: paso a paso
- Disponer 8 tapas de tarta hojaldradas sobre una placa para horno. Pinchar cada una con un tenedor para evitar que se inflen durante la cocción.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C y cocinar entre 5 y 10 minutos, hasta que estén doradas y crocantes. Retirar y dejar enfriar.
- Una vez frías, untar cada tapa con dulce de leche repostero en cantidad generosa.
- Superponerlas cuidadosamente, una sobre otra, hasta formar una torre de entre 8 y 10 capas, según la altura deseada.
- Cocinar un almíbar a punto bolita (cuando al dejar caer una gota en agua fría se forma una bolita blanda).
- Batir claras a punto nieve y, sin dejar de batir, verter el almíbar en forma de hilo hasta obtener un merengue firme, brillante y estable.
- Cubrir la parte superior y los bordes del rogel con el merengue. De manera opcional, se puede dorar la superficie con un soplete de cocina o decorarla con hilos finos de dulce de leche para un acabado más vistoso.