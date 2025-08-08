Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Clima Diario

Este viernes 8 de agosto de 2025, el clima en Mendoza amanecerá con cielos parcialmente nublados, acompañados de una temperatura mínima de 6.6°C. Durante la mañana, se espera una brisa ligera, alcanzando vientos de hasta 11 km/h, que traerán un ambiente fresco y húmedo, con humedad rondando el 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde, las condiciones climáticas seguirán siendo de cielos parciales significativamente nublados. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.5°C, facilitando una agradable sensación térmica. Los vientos en la tarde podrían aumentar, alcanzando hasta 13 km/h. Durante la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, con la luna en una fase creciente. Es una excelente oportunidad para realizar observaciones astronómicas debido a la claridad relativa del cielo. Se recomienda, de todos modos, llevar una campera ligera, ya que la frescura de la noche podría sentirse más con la humedad presente en el aire.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Recomendamos llevar ropa de abrigo ligera, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Aquellas personas que planeen pasar tiempo al aire libre podrían considerar un paraguas por si acaso, aunque la probabilidad de lluvia es baja, el clima en Mendoza puede ser impredecible. Mantenerse hidratado y usar protector solar durante el día es también una buena idea, dadas las claras condiciones del tiempo.