Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima de hoy

Condiciones meteorológicas para la mañana

Este clima matutino en Salta se presenta con un cielo parcialmente nuboso, lo cual brinda un ambiente agradable para las primeras horas. La temperatura mínima se registra en 3.4°C, permitiendo un inicio de jornada fresco. Se espera una humedad relativa promedio del 47%, lo que puede influir en la sensación térmica. Los vientos predominantes alcanzarán una velocidad máxima de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En el transcurso de la tarde, el clima mantendrá su parcialidad nubosa con un incremento en las temperaturas que alcanzarán los 21.2°C como máximo. Esta variabilidad en las condiciones meteorológicas es típica en invierno, pero las tardes soleadas y agradables de Salta son siempre esperadas. Para la noche, el clima se mantendrá estable, contribuyendo a condiciones agradables para actividades al aire libre.

Se espera que el día termine con temperaturas y cielo claros, beneficiando las actividades nocturnas.