La provincia de Buenos Aires congeló el precio de la VTV: hasta cuándo se puede pagar sin el aumento del 17%

La Provincia congeló las tarifas de la VTV por 90 días y postergó el aumento del 17%. Foto: NA

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el congelamiento de las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) por un plazo de 90 días, medida que deja en suspenso el incremento del 17% que debía aplicarse durante el segundo semestre. La decisión fue formalizada por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y mantendrá vigentes los actuales valores hasta el 14 de octubre de 2026.

La suspensión alcanza a la actualización tarifaria prevista para el semestre iniciado el 16 de julio. De esta manera, la tarifa básica para los vehículos de hasta 2.500 kilos continuará en $97.057,65, IVA incluido, monto que rige desde enero de este año.

VTV congelada: cuánto se ahorran los automovilistas con la suspensión del aumento

Las empresas concesionarias del sistema habían solicitado llevar la tarifa básica a $114.105,99, en línea con el mecanismo de actualización vinculado a la evolución salarial del sector. De haberse aplicado, el ajuste habría significado una suba del 17% para millones de conductores bonaerenses.

La tarifa básica de la VTV para los vehículos de hasta 2.500 kilos continuará en $97.057,65. Foto: Provincia de Buenos Aires

Sin embargo, tras un acuerdo entre la Provincia y las concesionarias, el incremento quedó temporalmente suspendido. Según explicaron desde el Gobierno bonaerense, la decisión busca evitar un impacto adicional sobre el bolsillo de los usuarios en un contexto económico desafiante y de ajuste generalizado.

La tarifa de la VTV se determina tomando como referencia el 7% del salario básico de un operario categoría 1, establecido en el convenio salarial firmado entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

Cuáles son los valores vigentes de la VTV hasta octubre de 2026

Mientras dure el congelamiento tarifario, los usuarios continuarán pagando los mismos valores vigentes desde el 16 de enero:

Vehículos de hasta 2.500 kilos : $97.057,65

Motocicletas : $38.801,03

Vehículos de más de 2.500 kilos : $174.604,64

Remolques y acoplados livianos : $58.201,54

Remolques y acoplados pesados: $87.302,33

La medida garantiza que durante los próximos meses no habrá modificaciones en los costos del trámite obligatorio para circular dentro del territorio bonaerense.

La tarifa de la VTV se determina tomando como referencia el 7% del salario básico de un operario categoría 1. Foto: Gobierno de la Provincia

Qué puede pasar con la tarifa de la VTV después del 14 de octubre

El próximo 14 de octubre será una fecha clave para los automovilistas. Ese día finalizará el período de suspensión dispuesto por el Gobierno provincial y deberá definirse una nueva tarifa básica para el servicio.

No obstante, el valor futuro no necesariamente será de $114.105,99, como se había proyectado inicialmente para julio. La normativa establece que el cálculo debe realizarse nuevamente tomando como referencia el salario vigente de la categoría 1 del convenio entre SMATA y CAVEA al momento de la actualización.

La suspensión de la actualización tarifaria no modifica la obligatoriedad de la VTV. Foto: gba.gob.ar

Por ese motivo, el monto definitivo dependerá de la evolución de los acuerdos salariales del sector durante los próximos meses.

La suspensión de la actualización tarifaria, en tanto, no modifica la obligatoriedad de la Verificación Técnica Vehicular. Los vehículos alcanzados por la normativa vigente deberán continuar realizando el control técnico según los plazos y vencimientos establecidos. La diferencia es que, al menos hasta mediados de octubre, podrán hacerlo con el cuadro tarifario actual.