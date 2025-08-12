Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Estado del tiempo

Hoy en La Rioja, el clima estará caracterizado por ser parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6°C en horas de la madrugada, proporcionando un inicio de día fresco. A lo largo de la mañana, la incrementación en la temperatura será notable llegando a un máximo de 21.1°C, así que se recomienda llevar ropa ligera pero estar preparado para el cambio de clima en el transcurso del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, el cielo en La Rioja continuará con su aspecto parcialmente nuboso. Las temperaturas permanecerán alrededor de los 21.1°C, proporcionando un ambiente agradable. Si bien no se esperan precipitaciones, la humedad se estabilizará en un 40%, lo que podría hacer que algunas personas perciban el ambiente seco. Por otro lado, se espera que durante la noche, la temperatura descienda nuevamente, permitiendo un fin de día más fresco. La velocidad del viento alcanzará los 10 km/h, manteniendo una brisa leve pero constante.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

El amanecer en La Rioja será a las 07:47 AM, comenzando a iluminar el día con luz solar. En tanto, el atardecer se producirá hacia las 06:35 PM, brindando un final vibrante al final de la jornada. Estos momentos son ideales para observar los cambios de luz y disfrutar de las últimas horas del día al aire libre, con la precaución de estar preparado para el clima más fresco.