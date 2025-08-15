Antes de lo esperado: cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires tras el cambio en el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió acerca de las posibles precipitaciones que se darán este fin de semana.

Cae del cielo y es más peligroso que la lluvia ácida. Foto: NA.

El fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires está marcado por temperaturas frescas y nubosidad variada, con pocos momentos de sol en el territorio porteño. El pronóstico tuvo un cambio en las últimas horas, por lo que advirtió de la aparición de lluvias antes del comienzo de la nueva semana.

Cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires tras el cambio en el pronóstico

Según lo detallado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, las lluvias aparecerán durante este sábado 16 de agosto, algo que no aparecía en las previsiones previas.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA/Daniel Vides

En detalle, este sábado aparecerán lluvias aisladas desde la tarde, que permanecerán en la Ciudad de Buenos Aires hasta la noche. La probabilidad toca el 40%, por lo que se espera que sean precipitaciones leves, además de que no se extenderían en el tiempo.

Previamente, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado por la madrugada, que comenzará a desmejorar a la mañana, cuando pase a estar mayormente nublado. En cuanto a la temperatura, se mantendrán los valores de días previos, con una mínima de 7°C y una máxima que alcanzará los 14°C.

Este sábado 16 de agosto llegan lluvias a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

La buena noticia es que estas lluvias no llegarían al Día del Niño, que este año se celebra el domingo 17 de agosto. Para la última jornada del fin de semana se espera una nubosidad intensa, con un cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, aunque sin probabilidades de precipitaciones hasta el momento.

Además, habrá una leve suba en el termómetro que ayudará a pasar algún tiempo al aire libre. La mínima esperada es de 10°C, con un techo de 17°C durante la tarde de este domingo.

Alerta amarilla por frío extremo para Buenos Aires

Desde este viernes 15 de agosto, rige una alerta amarilla para algunos sectores de Buenos Aires. El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es por temperaturas bajas extremas, que llevan a tomar precauciones.

Alerta por frío extremo sobre distintas localidades de Buenos Aires. Foto: SMN

Cabe recordar que el color amarillo para este tipo de advertencias apunta que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

La zona afectada incluye parte del este de Buenos Aires, con localidades como Chascomús, Dolores, Lezama, Ayacucho, Balcarce, Mar Chiquita y General Pueyrredón, entre otros.