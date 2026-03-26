Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de marzo de 2026
Clima en Salta
En la mañana, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, y se espera que la humedad alcance un 47%. Los vientos serán moderados, con velocidades de hasta 5 km/h, lo que generará una sensación de frescura al amanecer.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
En la tarde, el clima permanecerá parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que alcanzará los 21.2°C. Se espera que los vientos aumenten en intensidad, alcanzando una velocidad de 4 km/h. A medida que avance la tarde hacia la noche, la temperatura comenzará a descender gradualmente.