En la mañana, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, y se espera que la humedad alcance un 47%. Los vientos serán moderados, con velocidades de hasta 5 km/h, lo que generará una sensación de frescura al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, el clima permanecerá parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que alcanzará los 21.2°C. Se espera que los vientos aumenten en intensidad, alcanzando una velocidad de 4 km/h. A medida que avance la tarde hacia la noche, la temperatura comenzará a descender gradualmente.