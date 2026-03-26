Hoy, jueves 26 de marzo de 2026, San Luis comienza el día con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.5°C. A medida que avance la mañana, las nubes seguirán siendo una constante, pero la posibilidad de clima lluvioso se mantiene baja. Se espera una humedad del 66%, por lo que el ambiente será relativamente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán máximas de 17.7°C. El clima continuará siendo parcialmente nuboso, creando un ambiente propicio para realizar actividades al aire libre. A la noche, el cielo mantendrá su semblante parcialmente nuboso. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, proporcionando una brisa agradable.

No se pronostican lluvias para el día de hoy en San Luis, por lo que las probabilidades de precipitación se mantienen en cero. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el índice de humedad.