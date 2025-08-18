Cómo preparar un buen sándwich cubano, el icónico plato de Florida elegido por los trabajadores

A más de 100 años de su creación, esta preparación continúa siendo un clásico que se disfruta caliente, con un precio accesible y que mantiene viva la tradición gastronómica.

Sándwich cubano. Foto: Instagram @decultocba

El sándwich cubano es uno de los platillos más icónicos de Florida, especialmente de la ciudad de Tampa, donde se popularizó entre los trabajadores de las fábricas de tabaco hace más de un siglo. Aunque algunas ciudades, como Miami, también reclaman su origen, la tradición local apunta a Ybor City, conocida como La Ciudad del Tabaco, como el lugar donde nació esta receta que combina historia y sabor.

Tal es su importancia en Tampa que, cada 23 de agosto, se celebra el Día Nacional del Sándwich Cubano, en homenaje a esta emblemática receta. Esta fecha reconoce la historia del platillo y su legado dentro de la gastronomía local e internacional.

La receta clásica del sándwich cubano

La versión clásica del sándwich cubano de Tampa incluye tres tipos de carne de cerdo (carne de cerdo cubana, jamón español y salami italiano) acompañados de queso, pepinillos y mostaza, todo dentro de un pan casero recién horneado.

El sándwich cubano es uno de los platillos más icónicos de Florida. Foto: Instagram @picnic_sandwicheria

Los expertos en gastronomía coinciden en que, si bien los cubanos consumían emparedados similares en La Habana o Cayo Hueso, la receta que se hizo famosa internacionalmente se desarrolló en Estados Unidos.

Uno de los secretos de su sabor es el pan: desde 1915, la panadería La Segunda Central hornea su tradicional pan en Ybor City, abasteciendo a restaurantes y comercios de toda la región. Gracias a esto, el sándwich mantiene su textura crujiente y su sabor característico que tanto lo distingue.

Este platillo es un verdadero reflejo de la diversidad cultural de Tampa. La mezcla de carnes y condimentos representa influencias de Cuba, España, Italia y Alemania: la carne de cerdo cubana, el jamón español, el salami italiano y los pepinillos y mostaza de tradición alemana.

Para los habitantes y chefs de la ciudad, como Casey Gonzmart Jr., del histórico Columbia Restaurant, este sándwich es una muestra tangible de la multiculturalidad que hace única a Tampa.

Ybor City: el corazón multicultural de Tampa

El barrio de Ybor City ha sido históricamente un centro de inmigrantes, especialmente cubanos y españoles, que llegaron a trabajar en las fábricas de cigarros desde finales del siglo XIX. Hoy, sus calles, especialmente la Seventh Avenue, siguen reflejando esa diversidad con restaurantes y negocios que ofrecen comidas de diferentes partes del mundo.

Cuánto cuesta el clásico sándwich cubano

A más de 100 años de su creación, el sándwich cubano continúa siendo un clásico que se disfruta caliente, con un precio accesible de alrededor de US$10 por pieza, y que mantiene viva la tradición gastronómica de Tampa. Incluso cuenta con festivales locales donde chefs muestran sus versiones del emblemático platillo.