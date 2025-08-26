Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

Previsión meteorológica
Canal 26
Canal 26
martes, 26 de agosto de 2025, 06:06

Pronóstico del clima para San Luis

Hoy en San Luis, el clima tendrá cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.7°C mientras que las mínimas descenderán a los 7.5°C. No se espera lluvia durante el día. La humedad será del 66% mientras que los vientos irán en promedio a 22 km/h, con ráfagas de hasta 36 km/h en momentos puntuales del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, San Luis mantendrá condiciones similares. Aunque el día se mantendrá en seco, es importante resaltar que las ráfagas de viento podrían alcanzar un máximo de 36 km/h. Las condiciones generales continuarán siendo en su mayoría despejadas con algunas nubes dispersas.

