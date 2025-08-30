Ofertas en artículos de bazar: supermercados ofrecen descuentos de hasta el 40% y precios desde $1.098

Las principales cadenas de supermercados del país aplican fuertes promociones en artículos de bazar, con rebajas que alcanzan el 40% y beneficios extra como el 70% en la segunda unidad. Vajilla, ollas, cubiertos y recipientes forman parte de las liquidaciones.

Productos de cocina. Foto: Freepik

Las principales cadenas de supermercados del país, entre ellas Carrefour, Coto y Jumbo, lanzaron nuevas promociones para el sector de bazar, en un contexto donde los hogares buscan alternativas más accesibles para renovar vajilla y utensilios de cocina.

Con descuentos que alcanzan hasta el 40% y, en algunos casos, el 70% en la segunda unidad, los consumidores pueden encontrar artículos a partir de los $1.098.

Productos de cocina. Foto: Freepik

La iniciativa se enmarca en una estrategia comercial para atraer público en medio de la caída del consumo masivo, ofreciendo oportunidades de ahorro en productos de uso cotidiano. Vajilla, ollas, moldes, cubiertos y recipientes de vidrio o acrílico forman parte de las categorías más destacadas.

Ofertas destacadas en Carrefour

Entre las opciones se encuentran platos hondos y playos con precios desde $1.098,50 hasta $6.428,50 la unidad, al aplicar el descuento por la segunda pieza. Destacan modelos de marcas como Oxford, Biona y Durax, además de la línea propia de Carrefour.

Plato hondo galaxia flint – 2do al 70% OFF – $1.312,35 c/u – (Precio regular: $2.019,00)

Plato playo Oxford brisa 26 cm – 2do al 70% OFF – $5.518,50 c/u – (Precio regular: $8.490,00)

Plato hondo Oxford brisa 20 cm – 2do al 70% OFF – $4.868,50 c/u – (Precio regular: $7.490,00)

Plato playo Carrefour niza 22 cm – 2do al 70% OFF – $1.098,50 c/u – (Precio regular: $1.690,00)

Plato playo galaxia flint – 2do al 70% OFF – $1.312,35 c/u – (Precio regular: $2.019,00)

Plato hondo labrado Durax – 2do al 70% OFF – $1.383,85 c/u – (Precio regular: $2.129,00)

Plato Biona playo Aquarela 24 cm azul – 2do al 70% OFF – $3.893,50 c/u – (Precio regular: $5.990,00)

Plato Carol 21 cm negro granito – 2do al 70% OFF – $1.423,50 c/u – (Precio regular: $2.190,00)

Plato playo labrado Durax – 2do al 70% OFF – $1.383,85 c/u – (Precio regular: $2.129,00)

Plato hondo niza – 2do al 70% OFF – $1.098,50 c/u – (Precio regular: $1.690,00)

Plato Biona hondo Aquala 22 cm azul – 2do al 70% OFF – $3.893,50 c/u – (Precio regular: $5.990,00)

Plato playo Oxford flat samambaia 26 cm blanco – 2do al 70% OFF – $6.428,50 c/u – (Precio regular: $9.890,00)

Plato postre Corona 20,2 cm trazos azul – 2do al 70% OFF – $3.243,50 c/u – (Precio regular: $4.990,00)

Plato postre Hitit 000PH 20 cm blanco – 2do al 70% OFF – $4.088,50 c/u – (Precio regular: $6.290,00)

Plato hondo Diwali blanco 20 cm – 2do al 70% OFF – $5.518,50 c/u – (Precio regular: $8.490,00)

Plato postre Oxford UNNI bruma 20 cm – 2do al 70% OFF – $3.893,50 c/u – (Precio regular: $5.990,00)

Ofertas de artículos de bazar en Carrefour. Foto: Carrefour.

Ofertas destacadas en Jumbo

En Jumbo se destacan utensilios de cocina y accesorios de bazar, como un taco de cuchillos Krea a $13.899 (40% off), ollas de granito con rebajas del 30% y moldes antiadherentes con precios desde $9.240.

Taco De Cuchillos X 1 Un Krea – 40% OFF – $13.899 – (Precio regular: $23.165)

Molde Antiadherente Budin 25 Cm Krea – 30% OFF – $9.240 – (Precio regular: $13.200)

Olla 28 Cm Granito X 1 Un Krea – 30% OFF – $58.170 – (Precio regular: $83.100)

Frasco Vidrio 1.0l Básico Krea – 40% OFF – $4.061,40 – (Precio regular: $6.769)

Contenedor Hermético Vidrio Redondo 0,6 L Krea – 30% OFF – $5.813,50 – (Precio regular: $8.305)

Bandeja Horno Antiadherente Krea – 30% OFF – $9.450 – (Precio regular: $13.500)

Olla 24 Cm Granito X 1 Un Krea – 30% OFF – $47.250 – (Precio regular: $67.500)

Contenedor Rectangular Color 1 L Krea – 30% OFF – $2.722,30 – (Precio regular: $3.889)

Sartén Doble 14cm Multiflon – 30% OFF – $22.400 – (Precio regular: $32.000)

Taco Cuchillos Y Tijera Krea – 40% OFF – $35.505 – (Precio regular: $59.175)

Molde Antiadherente Flan 24 Cm Krea – 30% OFF – $14.630 – (Precio regular: $20.900)

Set Sartenes C/espátula Multiflon – 30% OFF – $35.210 – (Precio regular: $50.300)

Contenedor Hermético Vidrio Redondo 0,95 L Krea – 30% OFF – $7.339,50 – (Precio regular: $10.485)

Descuentos de artículos de bazar en Jumbo. Foto: Jumbo.

Ofertas destacadas en Coto

Coto ofrece principalmente frascos de acrílico, juegos de cubiertos y piezas de vajilla, con descuentos de entre el 20% y el 40%. Ejemplos: set de cubiertos por $13.197,80 (40% off) y platos playos desde $10.399,20 (20% off).

Frasco Acrílico Caramelero 3100 Ml – 40% OFF – $16.799,40 – (Precio regular: $27.999,00)

Frasco Acrílico Cuadrado 500 Ml – 40% OFF – $8.999,40 – (Precio regular: $14.999,00)

Set X 24 Cubiertos En Frasco Plástico – 40% OFF – $13.197,80 – (Precio regular: $22.000,00)

Set x3 Cucharas De Submarino Inoxidable – 30% OFF – $2.309,30 – (Precio regular: $3.299,00)

Set x3 Cuchillos Para Carne Mango Madera – 30% OFF – $4.199,30 – (Precio regular: $5.999,00)

Set x3 Tenedores De Mesa Mango Madera – 30% OFF – $4.199,30 – (Precio regular: $5.999,00)

Cuchillo Para Pescado Negro – 30% OFF – $3.499,30 – (Precio regular: $4.999,00)

Set X 3 Cucharas De Mesa Mango Madera – 30% OFF – $3.849,30 – (Precio regular: $5.499,00)

Cuchillo Para Pescado Blanco – 30% OFF – $3.849,30 – (Precio regular: $5.499,00)

Afilador De Cuchillo Blanco HOME DESIGN – 30% OFF – $5.599,30 – (Precio regular: $7.999,00)

Set X 24 Cubiertos En Cajonera – 30% OFF – $19.599,30 – (Precio regular: $27.999,00)

Plato Hondo Caz 623cc Cuadrado Zen Blanco – 20% OFF – $14.399,20 – (Precio regular: $17.999,00)

Bowl 680 CC Blanco Actualite – 20% OFF – $10.399,20 – (Precio regular: $12.999,00)

Fuente Bandeja 25,5x19,5 Cm Actualite – 20% OFF – $11.999,20 – (Precio regular: $14.999,00)

Plato Hondo Cazuela Perla – 20% OFF – $7.199,20 – (Precio regular: $8.999,00)

Plato Playo 28 Cm Textos – 20% OFF – $10.399,20 – (Precio regular: $12.999,00)

Plato Playo 27 Cms Perla – 20% OFF – $11.199,20 – (Precio regular: $13.999,00)

Salsera 60cc Cuadrada Zen Blanco – 20% OFF – $6.399,20 – (Precio regular: $7.999,00)

Salsera Lisa 100cc Actualite – 20% OFF – $3.999,20 – (Precio regular: $4.999,00)

Plato Hondo S-Ala 500cc Actualite – 20% OFF – $7.999,20 – (Precio regular: $9.999,00)

Fuente Bandeja 25.8x40cm Zen Blanco – 20% OFF – $39.999,20 – (Precio regular: $49.999,00)

Plato Postre 20 Cms Perla – 20% OFF – $6.399,20 – (Precio regular: $7.999,00)

Plato Postre 20cm Menú – 20% OFF – $6.399,20 – (Precio regular: $7.999,00)

Azucarera Sobres Actualite – 20% OFF – $14.399,20 – (Precio regular: $17.999,00)

Descuentos de artículos de bazar en Coto. Foto: Coto.

Se recomienda a los consumidores revisar la disponibilidad de cada producto en las sucursales o en las plataformas online de las cadenas, confirmar la cantidad deseada y verificar los medios de pago habilitados antes de concretar la compra.