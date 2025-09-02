El restaurante de CABA que ofrece sushi libre a menos de $35.000, ideal para disfrutar con amigos un fin de semana

En el último tiempo, los restaurantes de sushi ganaron mucha popularidad, aunque por años eran considerados una opción exclusiva y costosa.

Si hay algo que no le falta a la Ciudad de Buenos Aires, es una amplia variedad de ofertas gastronómicas para disfrutar, ya sea con amigos, familia, en pareja o solos.

Sin embargo, ahora todo cambió y comenzaron a aparecer lugares económicos donde esta comida pasa a ser más barata que otras. En CABA, hay un restaurante que es furor por ofrecer sushi libre con entrada y bebidas a $30.000.

Dónde comer sushi a precio económico

Se trata de Mikhuna Nikkei, un restaurante que tiene varias sucursales donde ofrecen sushi libre y a buen precio. Según los usuarios que ya conocen el lugar, se pueden elegir las piezas a gusto y, lo mejor, es que se elaboran en el momento.

El menú que ofrece a $30.000 por persona ya está disponible e incluye:

Entrada.

Vino libre.

Sushi libre.

Además, otra de las promociones que ofrece este restaurante es un menú completo que incluye entrada, plato principal y bebida por $7.500 todos los mediodías en los locales que están ubicados en Av. de Mayo 933 y también en Maipú 710. La promoción estará disponible durante todo el mes de agosto.

Cómo hacer torta de sushi, una receta fácil y económica

Para los verdaderos amantes del sushi surgió una alternativa innovadora y deliciosa: la torta de sushi. Esta versión creativa conserva los ingredientes tradicionales, como arroz, salmón, palta y queso phila, pero los presenta en forma de capas, al estilo de una torta.

Aunque durante mucho tiempo se consideró un lujo reservado para ocasiones especiales, esta comida japonesa ganó una gran popularidad en los últimos años. Su variedad de sabores, la frescura de sus ingredientes y su presentación estética lo convirtieron en una opción cada vez más elegida por quienes buscan una experiencia gastronómica diferente.

Ingredientes

Para el arroz

600g arroz para sushi

85ml vinagre de arroz (en caso de no tener, se puede hacer con vinagre de alcohol pero queda mucho mejor con el de arroz)

50g azúcar

35g sal (mejor si fuera ajinomoto)

Para el armado

600g queso untable tipo phila

4/5 paltas

25 langostinos rebozados

300g salmón fresco

Para decorar

2 cdas semillas de sésamo

2 paltas

1/2 lámina de alga nori

Para servir

Salsa de soja

Salsa Buenos Aires

Paso a paso