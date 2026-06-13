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Feriados 2026: cuántos findes XXL quedan y cuándo comienzan las vacaciones de invierno

El calendario oficial de feriados incluye varios fines de semana extendidos en lo que resta del año, entre ellos uno de cuatro días y otro de cuatro jornadas consecutivas en diciembre. La lista completa, en la nota.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Feriados 2026.
Feriados 2026. Foto: Freepik
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Antes de las vacaciones de invierno, habrá dos fines de semana largos que permitirán realizar viajes cortos o aprovechar tiempo extra en casa.

Además, el calendario oficial de feriados incluye varios fines de semana extendidos en lo que resta del año, entre ellos uno de cuatro días y otro de cuatro jornadas consecutivas en diciembre.

Cuáles son los fines de semana largos antes de las vacaciones de invierno

Junio

  • Sábado 13 al lunes 15.
  • El descanso se producirá por el traslado del feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que originalmente se conmemora el 17 de junio.

Será el primer fin de semana largo del invierno calendario y una oportunidad ideal para realizar una escapada de tres días.

Julio

  • Jueves 9 al domingo 12 de julio.
  • Será uno de los descansos más extensos de la primera mitad del año.

El esquema combinará el feriado inamovible del Día de la Independencia, el jueves 9 de julio, con el feriado puente turístico del viernes 10 de julio. De esta manera, habrá cuatro días consecutivos de descanso para quienes no deban trabajar durante el feriado puente.

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¿Cuál es el próximo fin de semana XXL? Foto: Freepik

Cómo quedarán las vacaciones de invierno en cada provincia

Una vez finalizado el fin de semana largo de julio, comenzará el receso escolar de invierno, que este año volverá a implementarse de manera escalonada para evitar la concentración masiva de turistas en los principales destinos del país.

Provincias que tendrán vacaciones del 6 al 17 de julio

  • Córdoba
  • Entre Ríos
  • Mendoza
  • San Juan
  • San Luis
  • Santa Fe

Provincias que tendrán vacaciones del 13 al 24 de julio

  • Catamarca
  • Chubut
  • Corrientes
  • Formosa
  • Jujuy
  • La Pampa
  • La Rioja
  • Misiones
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Salta
  • Santa Cruz
  • Tierra del Fuego
  • Tucumán

Provincias que tendrán vacaciones del 20 al 31 de julio

  • Buenos Aires
  • Ciudad de Buenos Aires
  • Chaco
  • Santiago del Estero

La distribución escalonada es una práctica habitual dentro del sistema educativo argentino y también busca favorecer la actividad turística durante toda la temporada invernal.

¿Qué fines de semana largos quedan en 2026? Foto: NA

Los fines de semana largos que quedan en 2026

Junio

  • Del sábado 13 al lunes 15 de junio.

Julio

  • Del jueves 9 al domingo 12 de julio.

Agosto

  • Del sábado 15 al lunes 17 de agosto: por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Octubre

  • Del sábado 10 al lunes 12 de octubre: por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

  • Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: será el fin de semana largo más extenso de lo que resta del año gracias al día no laborable del lunes 7 y al feriado de la Inmaculada Concepción de María del martes 8.

¿Qué feriados quedan en 2026? Foto: Pexels.

Los feriados que quedan en 2026

Feriados inamovibles

  • 20 de junio
  • 9 de julio
  • 8 de diciembre
  • 25 de diciembre

Feriados trasladables

  • 15 de junio (por el 17 de junio)
  • 17 de agosto
  • 12 de octubre
  • 23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables

  • 10 de julio
  • 7 de diciembre

Un calendario ideal para planificar escapadas

Entre junio y julio habrá dos oportunidades consecutivas para realizar viajes cortos antes del inicio de las vacaciones de invierno. El fin de semana largo de junio ofrecerá tres días de descanso, mientras que el de julio se extenderá durante cuatro jornadas, convirtiéndose en uno de los más esperados del año para el turismo interno.

FeriadosFin de semana largoCalendario
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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