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Constitución cambia para siempre: cómo será la obra del nuevo Centro de Trasbordo que impactará a miles de pasajeros

La licitación pública, lanzada en marzo de este año, fue adjudicada a la constructora Algieri. La intervención apunta a resolver problemas históricos de circulación en el sector este de la terminal ferroviaria y en la zona ubicada bajo la autopista.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Constitución cambia para siempre con la obra del nuevo Centro de Trasbordo.
Constitución cambia para siempre con la obra del nuevo Centro de Trasbordo. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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El Centro de Trasbordo de Plaza Constitución, uno de los principales nodos de transporte de Argentina y puerta de entrada diaria para cientos de miles de trabajadores del sur del Conurbano bonaerense, se prepara para una transformación urbana de gran escala.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó oficialmente las obras que modificarán por completo la circulación peatonal y vehicular en el entorno de la estación ferroviaria, con el objetivo de mejorar la conectividad y dejar el terreno listo para la construcción de la futura Línea F del Subte.

La licitación pública, lanzada en marzo de este año, fue adjudicada a la constructora Algieri, que se impuso entre más de veinte empresas interesadas en ejecutar uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para la movilidad urbana porteña de los próximos años.

Cómo será la remodelación de Plaza Constitución y su centro de trasbordo

La intervención apunta a resolver problemas históricos de circulación en el sector este de la terminal ferroviaria y en la zona ubicada bajo la autopista. Sin embargo, el objetivo de fondo es aún más ambicioso: preparar el espacio donde se emplazará la futura estación Constitución de la Línea F, considerada como una de las obras más importantes previstas para la red de subterráneos porteña.

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El objetivo del Centro de Trasbordo es preparar el espacio donde se emplazará la futura estación Constitución de la Línea F. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La nueva línea conectará distintos puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires y, según estimaciones oficiales, podría convertirse en la más utilizada de toda la red una vez que entre en funcionamiento.

Qué pasará con la terminal de colectivos ubicada bajo la autopista

De acuerdo con los planos oficiales difundidos por el medio especializado en transporte enelSubte, el eje principal del proyecto consiste en trasladar la actual playa de regulación de colectivos ubicada bajo la autopista.

Ese espacio, delimitado por las calles Brasil, Bernardo de Irigoyen, Caseros y Hornos, funciona desde 2007 como terminal de cabecera de las líneas 61, 62, 65, 84 y 151. Con la reforma, el playón será reubicado unos metros hacia el sur, en un nuevo predio comprendido entre las calles Herrera, Samperio, Hornos y Aristóbulo del Valle.

La iniciativa ya había sido contemplada años atrás durante la planificación de la Red de Expresos Regionales (RER). Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La iniciativa ya había sido contemplada años atrás durante la planificación de la Red de Expresos Regionales (RER), el ambicioso proyecto ferroviario subterráneo que finalmente no llegó a concretarse.

Línea F del Subte: dónde estará la futura estación Constitución

La liberación del terreno bajo la autopista permitirá desplazar la calzada de la calle General Hornos hacia el este y ampliar significativamente la vereda que bordea la estación ferroviaria.

En ese nuevo espacio público se reorganizarán las paradas de colectivos, se incorporarán sectores verdes y se generarán áreas de circulación más amplias para los peatones, un aspecto especialmente relevante en una de las zonas con mayor tránsito de personas del país.

Como parte de la remodelación, desaparecerá la actual rotonda y también se cerrará de manera definitiva el acceso vehicular hacia la plataforma 14 de la estación ferroviaria.

Sobre la ampliación peatonal prevista en Hornos, entre Brasil y Finochietto, se construirá la futura estación Constitución de la Línea F. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Precisamente sobre la ampliación peatonal prevista en Hornos, entre Brasil y Finochietto, se construirá la futura estación Constitución de la Línea F, que contará con accesos directos desde la nueva vereda ensanchada.

Nuevos carriles exclusivos y cambios en el tránsito para mejorar la circulación

El proyecto también contempla mejoras destinadas a optimizar la circulación del transporte público automotor. Entre las principales intervenciones figura el ensanche de la avenida Brasil, en el tramo comprendido entre Hornos y Bernardo de Irigoyen. Además, se construirá un nuevo carril exclusivo para colectivos sobre Bernardo de Irigoyen, entre las avenidas Garay y Cochabamba.

La medida busca acelerar el ingreso de las unidades provenientes de los barrios del sur hacia los túneles del Metrobús Nueve de Julio y la conexión con la Autopista 25 de Mayo, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la fluidez del tránsito.

Obras públicasTransporte públicoConstituciónCiudad de Buenos Aires
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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