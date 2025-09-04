Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de septiembre de 2025

Clima en Mendoza

Estado meteorológico en Mendoza para la mañana del 4 de septiembre de 2025

En la mañana de hoy, el clima en Mendoza presenta un escenario de escasa nubosidad con temperaturas frescas. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 6.6°C, mientras que la máxima se proyecta hacia los 17.5°C. A pesar de las bajas temperaturas matutinas, no se prevé lluvia, ofreciendo un ambiente controlado para actividades al aire libre, considerando, eso sí, llevar un abrigo ligero por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Al avanzar el día hacia la tarde y noche, las condiciones mantendrán su estabilidad con el cielo permaneciendo con algunas nubes dispersas. Aunque el termómetro no superará los 17.5°C, el confort térmico puede incrementarse moderadamente gracias a la leve actividad del viento, cuyo valor máximo alcanzará los 11 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 37%, brindando una sensación térmica agradable en general.

Consejo: Llevar una chaqueta ligera y lentes de sol puede ser útil para quienes transiten a pie o estén expuestos al aire durante periodos prolongados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 4 de septiembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer del 4 de septiembre de 2025 en Mendoza está programado para las 08:34. El ocaso se prevé que ocurra aproximadamente a las 18:35, ofreciendo unas horas interesantes para contemplar el atardecer en su plenitud. No se esperan lluvias, por lo que las condiciones atmosféricas serían idealmente claras, resaltando la belleza del cielo nocturno despejado.