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La histórica marca argentina que volvió con alfajores y dulce de leche original de 1908

Con sabores clásicos, nuevas variedades premium y distribución en kioscos de todo el país, la firma busca reconquistar el mercado argentino de las golosinas.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Regresan unos históricos alfajores argentinos y despiertan la nostalgia de miles de consumidores
Regresan unos históricos alfajores argentinos y despiertan la nostalgia de miles de consumidores Foto: La Vascongada
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Un viaje en el tiempo atraviesa el mercado de las golosinas nacionales, donde la nostalgia y los recuerdos de la infancia impulsan el regreso de productos históricos convertidos en una exitosa apuesta comercial. En este sentido, los kioscos de barrio volvieron a ser protagonistas con el retorno de una de las marcas más recordadas por varias generaciones.

La Vascongada, una de las firmas más tradicionales, reconocidas y con mayor trayectoria dentro de la industria de las meriendas en Argentina, oficializó su regreso al mercado con el relanzamiento de sus clásicos alfajores. La noticia despertó un fuerte interés entre los consumidores, generando miles de reacciones, publicaciones y mensajes cargados de nostalgia en las plataformas digitales.

Alfajores La Vascongada fueron relanzados y generaron furor en el público. Foto: La Vascongada

“Estamos de regreso con nuestro lanzamiento estrella que rinde homenaje a la tradición: Alfajores de Chocolate Blanco y Alfajores de Chocolate Negro. ¿El secreto? Un corazón generoso del histórico Dulce de Leche de La Vascongada, la receta original envuelta en la mejor materia prima", comunicaron a través de sus canales oficiales para sus fanáticos.

¿Qué productos vende la histórica fábrica de alfajores?

Fundada en 1908, la histórica marca dejó una huella en la industria láctea argentina y en la memoria de varias generaciones de consumidores. Ahora, como parte de su regreso al mercado, la empresa apuesta por revalorizar su legado con el lanzamiento de una línea de alfajores premium, inspirada en las recetas y los sabores que caracterizaron a la marca a lo largo de su trayectoria.

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El catálogo de productos es el siguiente:

  • La Vascongada Negro Clásico: La propuesta consiste en un alfajor de 60 gramos, con una abundante capa del histórico dulce de leche de la marca entre dos suaves tapas de masa, todo recubierto por un baño de chocolate de repostería semiamargo que realza su textura y potencia su sabor.
Alfajor La Vascongada Negro Clásico Foto: La Vascongada
  • La Vascongada Blanco Clásico: Esta versión, orientada a los amantes del chocolate blanco, conserva el generoso relleno de dulce de leche característico de la marca y lo combina con una cobertura blanca de textura cremosa y acabado uniforme, en un formato de 60 gramos.
Alfajor La Vascongada Blanco Clásico Foto: La Vascongada
  • Doña Chola (Blanco y Negro): Este formato de 60 gramos apuesta por un sabor más dulce y una identidad cercana al público familiar. La variedad se destaca por su generosa cantidad de dulce de leche en el interior, una característica pensada para quienes buscan un clásico de la merienda con un toque más abundante.
  • Dulce de leche clásico: El mismo dulce de leche que da vida a sus alfajores, la receta original desde 1908.
Dulce de leche La Vascongada Foto: La Vascongada
  • Alfajor Negro Solo para Golosos (70gr):con más cobertura, más textura y el mismo corazón artesanal.
  • Alfajor blanco sólo para golosos (70gr): Doble cobertura blanca y abundante relleno para los más golosos.

¿Dónde comprar alfajores La Vascongada?

La distribución de estas líneas de alfajores ya se encuentra en funcionamiento bajo un modelo de alcance federal. La estrategia comercial de la compañía apunta a fortalecer nuevamente su presencia en los canales tradicionales, con especial atención en las distribuidoras minoristas y los kioscos de barrio, espacios que durante décadas estuvieron vinculados al consumo cotidiano de la marca.

Al mismo tiempo, la empresa incorporó nuevos canales de venta adaptados a los hábitos de compra actuales. Para ello, puso en marcha su tienda oficial en Mercado Libre y sumó un sistema de atención directa a través de WhatsApp, permitiendo que comercios y consumidores de distintas regiones del país puedan adquirir los productos en cajas cerradas de 12 unidades. La iniciativa busca ampliar el acceso a la marca y acompañar el regreso de sus clásicos sabores al mercado argentino.

AlfajorEmpresaHistoria
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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