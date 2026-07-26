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Confirmado: el lunes 17 de agosto habrá feriado y será el único fin de semana largo del mes

Millones de argentinos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, una oportunidad ideal para realizar una escapada, visitar a la familia o simplemente relajarse.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Calendario de feriados nacionales: cuántos días de descanso quedan en 2026.
Calendario de feriados nacionales: cuántos días de descanso quedan en 2026. Foto: Pexels
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Agosto de 2026 tendrá un solo fin de semana largo a nivel nacional, gracias al feriado en homenaje al General José de San Martín. De esta manera, millones de argentinos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, una oportunidad ideal para realizar una escapada, visitar a la familia o simplemente relajarse.

El calendario oficial de feriados nacionales establece que el descanso se extenderá desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, convirtiéndose en el único fin de semana largo del mes.

Por qué es feriado el lunes 17 de agosto de 2026

El feriado conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, considerado el Padre de la Patria y una de las figuras más importantes de la historia argentina por su papel fundamental en la independencia de Argentina, Chile y Perú.

La fecha original de la conmemoración es el 17 de agosto y en 2026 cae lunes, por lo que el feriado se celebra ese mismo día.

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General José de San Martín
General José de San Martín

El único fin de semana largo del mes: qué días de agosto abarca

El descanso abarcará tres días consecutivos:

  • Sábado 15 de agosto
  • Domingo 16 de agosto
  • Lunes 17 de agosto (feriado nacional)

Será el único fin de semana largo de agosto, por lo que muchos aprovecharán esos días para viajar o realizar actividades recreativas antes de retomar la rutina.

Qué significa que sea un “feriado trasladable”

En Argentina existen dos tipos de feriados nacionales: inamovibles y trasladables. Los feriados trasladables pueden cambiar de fecha con el objetivo de favorecer la actividad turística y generar fines de semana largos. La Ley 27.399 establece las reglas para esos traslados según el día en que caiga la conmemoración.

En el caso del 17 de agosto de 2026, el feriado coincide con un lunes, por lo que no es necesario modificar la fecha y el descanso se mantiene ese día.

Calendario del próximo feriado
Calendario del próximo feriado Foto: Freepik

Calendario de feriados nacionales: cuántos días de descanso quedan en 2026

Feriados inamovibles

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.
FeriadoCalendarioAgosto
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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