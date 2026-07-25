PAMI cambia la atención presencial: así funciona el nuevo sistema digital para sacar turnos

PAMI puso en marcha una plataforma web para gestionar turnos presenciales, con acceso a requisitos, historial de trámites y notificaciones automáticas. Foto: PAMI

La Administración del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados estableció la digitalización del servicio de atención presencial en sus distintas sedes a través de una plataforma específica orientada a la gestión de turnos. Allí se concentran los requerimientos administrativos previos a la concurrencia de los afiliados a las oficinas.

Desde la pestaña “turnos de agencia” se coordina el flujo de público en los edificios del organismo ya que, para programar una cita presencial, el usuario debe ingresar al sistema, elegir el trámite a realizar y determinar la fecha y franja horaria de preferencia.

La Administración del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados estableció la digitalización del servicio de atención presencial en sus distintas sedes a través de una plataforma específica orientada a la gestión de turnos. Foto: PAMI

Allí mismo se dispone un menú de opciones con múltiples acciones operativas en la misma sesión de navegación donde los beneficiarios y sus apoderados pueden reservar nuevas fechas de atención presencial, revisar el historial de trámites y el listado de citas agendadas.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de turnos de PAMI?

La plataforma incorpora una base de datos de consulta que incluye requisitos legales, formularios y documentación obligatoria que exige el instituto para los trámites. De allí que tiene el objetivo de evitar que el afiliado deba dirigirse a la delegación oficial sin los papeles necesarios para completar la gestión administrativa en el momento.

Además, el PAMI estableció un nuevo sistema que prevé disminuir los niveles de ausentismo y optimizar los cronogramas diarios de atención a través de un sistema de notificaciones automáticas. Al momento de confirmar la reserva se emite un primer aviso, luego un día antes del turno se produce otro y finalmente el último se da el mismo día de lo asignado.

PAMI estableció un sistema de notificaciones automáticas el día que sacás el turno, el día previo al turno y el mismo día del turno. Foto: 0221

En esta plataforma se encuentran también unificados los turnos vigentes y anteriores dentro del perfil de usuario. Así, las autoridades comentaron que cualquiera que cuente con un usuario activo puede ingresar en cualquier momento a la sección principal para chequear el estado de su agenda o corroborar los datos de las gestiones pasadas.

El trámite vía web permite cierta flexibilidad a la hora de modificar los datos comerciales de la cita si surgen imprevistos de fuerza mayor. Así, el sistema permite cancelar o reprogramar el turno de forma autónoma con la única restricción de hacerlo antes de la fecha asignada originalmente.

¿Qué hacer si falla la plataforma Mi PAMI?

La plataforma Mi PAMI se convirtió en una herramienta clave para que jubilados, pensionados y afiliados puedan hacer trámites sin tener que acercarse a una agencia. Desde allí es posible consultar la credencial digital, revisar recetas electrónicas, acceder a la cartilla médica, solicitar turnos para agencia, verificar órdenes médicas y gestionar distintos servicios online, tanto desde la aplicación como desde el portal web oficial.

Sin embargo, muchos usuarios pueden encontrarse con problemas al momento de ingresar, registrarse o recuperar la contraseña. Para evitar demoras, PAMI difundió una guía con los pasos principales para usar la nueva plataforma y resolver los inconvenientes más habituales vinculados al acceso.

La plataforma Mi PAMI se convirtió en una herramienta clave para que jubilados, pensionados y afiliados puedan hacer trámites sin tener que acercarse a una agencia. Foto: PAMI

Consejos rápidos si Mi PAMI no te deja ingresar

Antes de iniciar un reclamo, conviene hacer una revisión básica: