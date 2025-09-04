Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de septiembre de 2025

Clima diario

Esta mañana en Santa Cruz, el clima se presentará principalmente nublado y con baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 3.4°C, alcanzando una máxima de 7.3°C a lo largo del día, lo que indica una jornada algo fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el cielo en Santa Cruz se mantendrá con intervalos nubosos, sin lluvias significativas en el radar. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 4 de septiembre de 2025

El amanecer está previsto para las 09:40, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:34, ofreciendo un día con pocas horas de luz solar.