Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Clima Santa Fe

Pronóstico del tiempo en la mañana

Esta mañana en Santa Fe, se espera que el clima sea parcialmente nuboso. La temperatura mínima de 7.9°C ofrecerá un inicio fresco, así que vístase adecuadamente. La humedad alcanzará el 40%, proporcionando un ambiente agradable. Se anticipan vientos con ráfagas de hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, la temperatura máxima llegará a 18.5°C. Aunque no hay previsión de lluvia, se recomienda llevar un abrigo ligero ya que los vientos estarán presentes a lo largo del día. Por la noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso con una brisa leve que hará que el ambiente sea agradable para actividades al aire libre.