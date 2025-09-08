Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de septiembre de 2025

El tiempo hoy

En Salta, el clima de esta mañana se caracterizará por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas tocando los 3.4°C, se percibirán en las primeras horas del día. Se espera que los vientos corran a una velocidad media de hasta 8 km/h, lo cual puede dar cierta frescura a la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde y noche, continuamos con un clima que permite ciertas actividades al aire libre, ya que se mantendrá el cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas, sin superar los 21.2°C, mantendrán un ambiente agradable. La humedad relativa rondará en un nivel suficientemente confortable.

Para quienes disfrutan del estudio del clima y fenómenos relacionados, el día ofrece condiciones favorables para observar desde casa.