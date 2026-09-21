Detuvieron al presunto autor del crimen del boxeador en Colegiales cuando intentaba subir a un auto de aplicación

Asesinaron a un boxeador de un tiro en Colegiales. Foto: Instagram/agusortizcalaok

Un hombre de 41 años fue asesinado de un tiro durante la madrugada del domingo en una plaza del barrio porteño de Colegiales. La víctima fue hallada con una herida en el abdomen y trasladada al Hospital Pirovano, donde murió cerca del mediodía. Horas más tarde, la Policía de la Ciudad detuvo a un joven de 25 años, señalado como el presunto autor del crimen.

El episodio ocurrió alrededor de las 4:14 de la madrugada, en la plaza ubicada en Moldes y Aguilar. Un llamado al 911 alertó a los efectivos sobre la presencia de un hombre herido por un arma de fuego.

Asesinaron a un boxeador de un tiro en Colegiales. Foto: Instagram/agusortizcalaok

De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores, los vecinos escucharon un estruendo y luego observaron a la víctima caer al suelo. En ese momento, una ambulancia del SAME llegó al lugar y trasladó al hombre al Hospital Pirovano, pero falleció durante el transcurso de la mañana.

El hombre fue identificado como Gonzalo Andueza y, según las redes sociales, era deportista y se dedicaba al boxeo.

Detuvieron al sospechoso del asesinato

A partir del relevamiento de las cámaras de seguridad y las entrevistas con testigos, el personal de la División Homicidios logró ubicar a un sospechoso frente a una vivienda de Cabildo al 100.

El joven, de nacionalidad argentina, salió del domicilio e intentó subir a un vehículo solicitado mediante una aplicación. En ese momento, los policías lo interceptaron y concretaron su detención, poco después de las 19.

Asesinaron a un boxeador de un tiro en Colegiales. Foto: Policía de la Ciudad.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una mochila negra que llevaba consigo y en su interior había un teléfono celular, una pistola Taurus Milenium calibre 9 milímetros, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Tras el secuestro del arma, los peritos comenzaron a realizar las pruebas correspondientes para establecer si el proyectil que causó la muerte del hombre de 41 años fue disparado con esa pistola.

La pericia balística será determinante para determinar si el arma encontrada en poder del detenido está vinculada con el crimen ocurrido en la plaza de Colegiales.

Asesinaron a un boxeador de un tiro en Colegiales. Foto: Policía de la Ciudad.

Tras la confirmación del fallecimiento del hombre, se supo que era boxeador y sus compañeros lo despidieron con mensajes en redes: “Amigo, hoy lloramos por cómo terminaron con tu vida y por toda la vida que merecía vivir. Te arrebataron los sueños, los proyectos, apagaron tu vida. Justicia”, escribió una joven.

La investigación avanza para determinar las causas del asesinato y cómo se desarrolló la situación.

Nuevo detenido por el triple femicidio de Florencio Varela: quién es y qué rol habría tenido en el crimen

Este sábado 19 de septiembre se cumplió un año del triple femicidio de Florencio Varela en el que fueron asesinadas Morena Verdi (20), Lara Gutiérrez (20) y Brenda del Castillo (20), y la causa judicial acaba de sumar un nuevo detenido. Se trata de David Alberto Godoy, de 40 años y con nacionalidad argentina. En este momento, el caso a cargo del juez federal Jorge Rodríguez posee un total de 16 detenidos con la incorporación de este último sospechoso.

La medida fue efectivizada hoy por orden del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez federal Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. Mariela Labozzetta, titular de la Fiscalía Federal N.º 2 de Morón, y fue concretada por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza.

Godoy se encuentra bajo arresto desde el mes de marzo por otras causas ajenas al triple femicidio. De esta manera, a su pena actual se le sumará la investigación por el asesinato de Lara, Morena y Brenda. El juez ordenó someterlo a declaración indagatoria este mismo viernes 18 de septiembre en la DDI de La Matanza.