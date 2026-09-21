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Giorgia Meloni anunció que en Italia se limitará la cantidad de extranjeros por aulas y que una ley prohibirá el burka y el niqab

“Vas al colegio con la cara descubierta , y en Italia, nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse. La igualdad entre hombres y mujeres es innegociable”, argumentó.

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, habla durante el festival juvenil nacional anual 'Fenix, il tempo del coraggio'.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, habla durante el festival juvenil nacional anual 'Fenix, il tempo del coraggio'. Foto: EFE
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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció en las últimas horas que presentarán una medida que limita por ley un número máximo de alumnos extranjeros por aula, exige a los padres de alumnos extranjeros con graves problemas de integración escolar que aprendan italiano, e introduce la prohibición del burka y el hiyab en los centros educativos".

Según la primera ministra, interviniendo en la reunión de los jóvenes de su partido, Hermanos de Italia, el proyecto de ley se presentará en el próximo Consejo de Ministros.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, habla durante el festival juvenil nacional anual 'Fenix, il tempo del coraggio'. Foto: EFE

“Vas al colegio con la cara descubierta , y en Italia, nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse. La igualdad entre hombres y mujeres es innegociable”, dijo Meloni . Y agregó: “No es posible, que en un aula italiana los niños italianos se sientan desplazados por ser minoría. No puede ocurrir”

También anunció que se llamarán ‘institutos’ los centros que ofrecen formación profesional para que “quede claro desde sus nombres que son escuelas de igual valor y que las personas que asisten a ellas tienen el mismo valor”.

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Sobre la educación denunció los aprobados generales porque “la escuela para todos debe ser capaz de reconocer tanto los logros como las debilidades, debe ofrecer motivación a quienes van por delante y apoyo a quienes tienen dificultades” pero, “por otro lado, se pretende dar a todos una nota aprobatoria, se socava el mérito y se ocultan las carencias, perjudicando tanto a quienes necesitan motivación como a quienes necesitan apoyo”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, habla durante el festival juvenil nacional anual 'Fenix, il tempo del coraggio'. Foto: EFE

“Por lo tanto, el primer deber de la escuela es evaluar al niño, enseñarle que el juicio existe, que los errores son útiles para el crecimiento y que la educación y el respeto se basan en las normas y no en su negación”, subrayó la primera ministra.

Aseguró además que su Gobierno ha elevado “la financiación ordinaria para las universidades a su nivel más alto de la historia y con un fondo “que asciende a 9.400 millones de euros, lo que supone un 25 % más que en 2019”.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE con edición de Canal 26.

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