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Impactante choque y vuelco en Avenida Callao y Mitre: dos heridos y corte total de tránsito en pleno centro porteño

Dos conductores resultaron heridos tras un choque que terminó con el vuelco de una camioneta utilitaria en la esquina de Callao y Mitre. El siniestro obligó a realizar cortes de tránsito y generó importantes demoras en el centro porteño.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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El microcentro porteño se ve afectado por un accidente de tránsito
El microcentro porteño se ve afectado por un accidente de tránsito Foto: X: alejandroramosTN
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Un fuerte choque entre dos vehículos provocó el vuelco de una camioneta utilitaria este viernes en la intersección de la avenida Callao y Bartolomé Mitre, a metros del Congreso de la Nación. Como consecuencia del siniestro, dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Según las primeras informaciones, el impacto involucró a dos automóviles y generó el vuelco de una camioneta utilitaria Fiat de color blanco. Personal de Bomberos acudió al lugar para rescatar al conductor que había quedado atrapado dentro del vehículo volcado.

Dos heridos Foto: X: @aleginart

Posteriormente, médicos del SAME asistieron a los involucrados y dispusieron su traslado a centros de salud. El conductor de la camioneta fue derivado al Hospital Fernández, mientras que el otro automovilista fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con un traumatismo cerrado de tórax.

El hecho ocurrió en una zona de intensa circulación vehicular, en pleno corazón porteño y a aproximadamente 100 metros del Congreso Nacional, lo que generó importantes complicaciones para el tránsito durante gran parte de la jornada.

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Como consecuencia del operativo de emergencia, se dispuso un corte total sobre la calle Bartolomé Mitre y una reducción de carriles sobre la avenida Callao. La situación también afectó la circulación en arterias cercanas como Avenida Rivadavia y Entre Ríos, especialmente para quienes se desplazan desde el centro de la ciudad hacia el Acceso Oeste.

No se descarta la intervención de peritos para determinar las causas del siniestro. De confirmarse esa tarea, el operativo podría extenderse hasta horas de la noche, manteniendo las restricciones y complicaciones para la circulación en uno de los puntos más transitados del centro porteño.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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