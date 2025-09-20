Cuánto cuesta un bife de chorizo a la pimienta en Casa Sáenz, el plato estrella del restaurante de Ximena Sáenz

El menú también incluye propuestas variadas y accesibles, como ñoquis de boniato tostados, tortilla de papa, sopa del día y croquetas de kale.

Comidas en Casa Sáenz. Foto: Instagram Casa Sáenz

Ximena Sáenz se ganó el cariño de la gente gracias a su estilo cercano y su manera de mostrar la cocina argentina de todos los días en televisión. Después de más de una década en la pantalla chica, la chef decidió abrir Casa Sáenz, un restaurante pensado para ofrecer una propuesta cálida, innovadora y accesible.

En esa línea, el bife de chorizo a la pimienta se posiciona como uno de los favoritos de la carta, un plato que muchos recomiendan probar. Ahora bien, la duda que surge es: ¿cuál es su precio?

Casa Saenz, el restaurante de Ximena Saenz. Foto: Instagram @casa.saenz

Cuánto sale el bife de chorizo a la pimienta, el plato más pedido en Casa Sáenz

Más allá de las alternativas accesibles del menú, el plato estrella del restaurante es el bife de chorizo a la pimienta, con un valor de $28.500 en septiembre 2025. En cuanto a los postres, el favorito de los comensales es la torta de doce crepes japonesa con salsa de dulce de leche, que cuesta $10.800. Sin embargo, también hay otras opciones económicas en el menú.

Casa Saenz, el restaurante de Ximena Saenz. Foto: Instagram @casa.saenz

Cuánto cuesta una comida para dos en Casa Sáenz

Una de las combinaciones posibles incluye ñoquis de boniato tostados ($12.900) junto con una sopa del día ($11.800). Como postre, una de las opciones destacadas son las croquetas de kale ($11.800). Para quienes prefieren variar el plato principal, también se puede optar por una tortilla de papas ($13.500).

De esta manera, una comida para dos personas cuesta alrededor de $24.700, a lo que se suma la bebida elegida. El valor final depende de la combinación de entrada, plato principal y postre seleccionados. Es importante destacar que, la carta con platos principales se ofrece hasta las 16 horas, mientras que por la noche, desde las 20, el menú cambia levemente, aunque mantiene opciones similares.

Casa Saenz, el restaurante de Ximena Saenz. Foto: Instagram @casa.saenz

En definitiva, Casa Sáenz no solo invita a disfrutar de la cocina de Ximena con un menú variado y lleno de personalidad, sino que también propone precios acordes a la experiencia que ofrece. Ya sea para una salida en pareja, con amigos o simplemente para darse un gusto distinto, el restaurante se consolida como una de las paradas gastronómicas obligadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Casa Saenz, el restaurante de Ximena Saenz. Foto: Instagram @casa.saenz

Dónde queda Casa Sáenz

Casa Sáenz Belgrano: Echeverría 2102, esquina Arcos, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Casa Sáenz Botánico: República Árabe Siria 3001, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Horarios: Domingo a jueves: 12:00 a 00:00 hs y viernes y sábados: 12:00 a 01:00 hs.