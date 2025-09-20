Cuánto cuesta un bife de chorizo a la pimienta en Casa Sáenz, el plato estrella del restaurante de Ximena Sáenz
Ximena Sáenz se ganó el cariño de la gente gracias a su estilo cercano y su manera de mostrar la cocina argentina de todos los días en televisión. Después de más de una década en la pantalla chica, la chef decidió abrir Casa Sáenz, un restaurante pensado para ofrecer una propuesta cálida, innovadora y accesible.
En esa línea, el bife de chorizo a la pimienta se posiciona como uno de los favoritos de la carta, un plato que muchos recomiendan probar. Ahora bien, la duda que surge es: ¿cuál es su precio?
Cuánto sale el bife de chorizo a la pimienta, el plato más pedido en Casa Sáenz
Más allá de las alternativas accesibles del menú, el plato estrella del restaurante es el bife de chorizo a la pimienta, con un valor de $28.500 en septiembre 2025. En cuanto a los postres, el favorito de los comensales es la torta de doce crepes japonesa con salsa de dulce de leche, que cuesta $10.800. Sin embargo, también hay otras opciones económicas en el menú.
Cuánto cuesta una comida para dos en Casa Sáenz
Una de las combinaciones posibles incluye ñoquis de boniato tostados ($12.900) junto con una sopa del día ($11.800). Como postre, una de las opciones destacadas son las croquetas de kale ($11.800). Para quienes prefieren variar el plato principal, también se puede optar por una tortilla de papas ($13.500).
De esta manera, una comida para dos personas cuesta alrededor de $24.700, a lo que se suma la bebida elegida. El valor final depende de la combinación de entrada, plato principal y postre seleccionados. Es importante destacar que, la carta con platos principales se ofrece hasta las 16 horas, mientras que por la noche, desde las 20, el menú cambia levemente, aunque mantiene opciones similares.
En definitiva, Casa Sáenz no solo invita a disfrutar de la cocina de Ximena con un menú variado y lleno de personalidad, sino que también propone precios acordes a la experiencia que ofrece. Ya sea para una salida en pareja, con amigos o simplemente para darse un gusto distinto, el restaurante se consolida como una de las paradas gastronómicas obligadas de la Ciudad de Buenos Aires.
Dónde queda Casa Sáenz
- Casa Sáenz Belgrano: Echeverría 2102, esquina Arcos, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Casa Sáenz Botánico: República Árabe Siria 3001, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horarios: Domingo a jueves: 12:00 a 00:00 hs y viernes y sábados: 12:00 a 01:00 hs.