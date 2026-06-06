Se supo cuánto cuesta el nuevo alfajor Rubí de Guaymallén: el lanzamiento más esperado ya tiene precio en los kioscos

Alfajor Rubí de Guaymallén Foto: guaymallen

El nuevo alfajor Rubí de Guaymallén ya empezó a generar ruido en kioscos, redes sociales y medios especializados. La edición especial por los 80 años de la marca no solo llama la atención por su estética roja y su apuesta por el membrillo, sino también por una de las búsquedas que más creció en las últimas horas: cuánto cuesta. Aunque todavía no hay un precio oficial unificado para todo el país, en el universo kiosquero ya circula una cifra que alimenta la expectativa.

Por qué el nuevo alfajor Rubí de Guaymallén ya genera furor

El lanzamiento del Guaymallén Rubí no pasó inadvertido porque combina tres elementos que suelen funcionar muy bien en consumo masivo: una marca histórica, un sabor que despierta nostalgia y una presentación pensada para destacarse a primera vista. La novedad se conoció oficialmente en junio de 2026, en el marco de los 80 años de la empresa, y rápidamente se metió en la conversación de los fans del “alfajor del pueblo”.

No se trata de una marca cualquiera. En su sitio oficial, Guaymallén remarca que hoy cuenta con dos plantas propias, más de 170 trabajadores y una capacidad de producción cercana a los 4 millones de alfajores por día, números que ayudan a entender por qué cada novedad tiene una repercusión inmediata. Además, un relevamiento de Infokioscos entre más de 900 kiosqueros volvió a ubicar a Guaymallén en el primer puesto entre los alfajores más vendidos del país en 2026.

Cómo es el nuevo alfajor Rubí de Guaymallén

Uno de los puntos que más curiosidad despertó es la composición del producto. De acuerdo con las primeras coberturas del lanzamiento, el nuevo Rubí llega con tapas de cacao, un relleno de membrillo puro o premium y una cobertura de chocolate o baño suizo, una combinación que se despega del dominio clásico del dulce de leche y recupera un perfil frutal muy ligado a la historia de la marca.

Nuevo alfajor de Guaymallén Foto: X @nhbasilotta

La elección del nombre también está directamente conectada con esa identidad. “Rubí” remite al color rojizo del membrillo y a una construcción visual que intenta instalar la idea de una edición especial, llamativa y distinta. En paralelo, el packaging metalizado rojo, con detalles brillantes y referencias a los 80 años, empuja aún más esa percepción de novedad y de producto pensado para sobresalir en la góndola o en el mostrador del kiosco.

Cuánto costaría el nuevo alfajor Rubí en kioscos

La gran pregunta es simple y directa: cuánto cuesta el nuevo alfajor Rubí de Guaymallén. Hasta ahora, los artículos abiertos relevados sobre el lanzamiento coinciden en un punto: todavía no apareció un precio oficial unificado para todo el país. Lo que sí se repite es que la marca quiere mantener una política de valor accesible, incluso tratándose de una edición especial con perfil más premium.

En ese contexto, el propio Hugo Basilotta presentó al producto con una frase que ya empezó a circular fuerte: sería un Rubí “a precio de bijouterie”, una expresión que refuerza la estrategia de Guaymallén de ofrecer una variante más vistosa y diferencial, pero sin correrse demasiado del consumo popular que le dio su identidad durante décadas.

Según influencers del rubro kiosquero, el Rubí costaría $1.000

Dentro del circuito de cuentas, influencers y perfiles especializados en kioscos y golosinas, empezó a instalarse una referencia de precio que ya aparece en la conversación digital: el nuevo Guaymallén Rubí costaría $1.000. Por ahora, esa cifra funciona como una estimación que circula en el rubro, más que como una confirmación oficial de la empresa, pero sirve como parámetro para entender dónde podría posicionarse esta edición aniversario en el mostrador.

Se viene el lanzamiento del alfajor "rubí" de Guaymallén. Foto: Instagram / Néstor Basilotta (@nhbasilotta).

Ese valor proyectado tiene lógica si se lo compara con la base histórica de la marca y con el salto visual y conceptual que propone el Rubí. No sería un alfajor tradicional más, sino una versión especial con ingredientes y presentación que buscan elevar la percepción del producto sin sacarlo por completo del radar del comprador impulsivo de kiosco.

Qué precio tiene hoy un Guaymallén clásico y por qué importa para comparar

Para poner en contexto esa cifra de $1.000, conviene mirar cuánto cuesta hoy un Guaymallén tradicional. Según un relevamiento publicado en mayo de 2026, el Guaymallén simple clásico se ubicaba alrededor de los $400 en kioscos, aunque con diferencias según la zona y el canal de venta. En supermercados online, incluso, podían verse publicaciones cercanas a los $603 para algunas presentaciones simples, lo que demuestra que el precio final depende mucho del comercio y de la estructura de costos.

Visto así, el Rubí aparece naturalmente en un escalón superior. No tanto como para abandonar el terreno de la compra impulsiva, pero sí lo suficiente como para instalarse como una variante “especial”. Si el precio que circula termina confirmándose, el producto podría ubicarse como una edición aniversario con aspiración premium, pero todavía compatible con el consumo masivo.

La estrategia de Guaymallén detrás del lanzamiento del Rubí

Más allá del sabor y del precio, el Rubí también funciona como una jugada de marca. Guaymallén se presenta oficialmente como una empresa nacida en 1945 bajo una idea simple: ofrecer un alfajor rico, accesible y con sabor de verdad. Esa combinación entre bajo precio relativo, distribución masiva y enorme reconocimiento popular explica por qué la empresa puede lanzar una edición distinta sin romper su identidad histórica.

En este caso, la marca parece buscar dos objetivos al mismo tiempo: celebrar sus 80 años con una propuesta visualmente fuerte y, al mismo tiempo, revalorizar el membrillo como un sabor con historia propia en la cultura alfajorera argentina. En un mercado donde conviven lanzamientos extravagantes, ediciones limitadas y fenómenos nacidos en redes, Guaymallén apuesta a convertir una novedad de kiosco en tema de conversación nacional.

El nuevo Guaymallén Rubí ya logró algo clave antes de consolidar su precio

Incluso sin un valor oficial homogéneo en todos los puntos de venta, el alfajor Rubí de Guaymallén ya consiguió instalarse como uno de los lanzamientos más comentados del año dentro del mundo de las golosinas argentinas. Tiene historia, tiene estética, tiene un sabor que rompe con lo habitual y tiene una pregunta central que empuja clics y búsquedas: cuánto cuesta.

Si finalmente se confirma esa referencia de $1.000 que ya circula entre influencers del rubro kiosquero, el Rubí podría encontrar un lugar muy preciso en el mercado: el de una edición especial que busca verse premium, pero seguir sintiéndose Guaymallén. Y en esa mezcla de novedad, nostalgia y precio es donde está, justamente, gran parte de su potencia mediática.