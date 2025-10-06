Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Pronóstico climático

Hoy en la mañana, Santiago Del Estero comienza el día con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima que ronda los 9.5°C. Se espera un leve aumento a medida que transcurren las horas. La sensación fresca es predominante, por lo que es aconsejable llevar un abrigo ligero en caso de salir temprano. La clima más cálido llegará al mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde, la situación meteorológica se mantendrá estable con un cielo parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 22°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 16 km/h, posiblemente aumentando por la noche. Aunque la humedad será notable, no se esperan precipitaciones significativas. Durante la noche, la temperatura tenderá a disminuir nuevamente, acercándose al valor mínimo del día.

Observaciones astronómicas

Este lunes 6 de octubre de 2025, el amanecer será aproximadamente a las 08:04 horas, mientras que el atardecer está previsto para las 18:29 horas. Estos horarios ofrecen oportunidades ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La visibilidad será buena, facilitando también cualquier observación astronómica que se desee realizar.