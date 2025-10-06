Rock&Feller’s abrió nuevo local en Palermo: cuánto sale comer en el “Hard Rock argento”
La cadena de restaurantes Rock&Feller’s abrió un nuevo local en Palermo, dentro del Paseo Gigena ubicado en Dorrego 3570, casi Libertador, y con vista al Hipódromo. El local gastronómico fue construido con memorabilidad de íconos del rock.
Fundada en Córdoba en 1996 por el arquitecto Guillermo Fernández Christe, la empresa gastronómica se consolidó en Rosario, pero logró expandirse con locales en Pilar y Unicenter. Ahora, Palermo es su quinta apertura y este año buscan sumar otra sucursal en Funes, volviendo a instalarse en Córdoba.
El nuevo local en Palermo
En principio el local abre de lunes a jueves de 10 a 2 de la mañana y viernes, sábado y domingo funciona de 10 a 4 de la mañana. Sin embargo, la idea es que el horario sea desde las 7 y que los fines de semana el local permanezca abierto todo el día.
Respecto al menú, de lunes a viernes de 12 a 16 horas, excepto los feriados, ofrecen un menú ejecutivo que incluye plato principal más bebida (gaseosa, agua, limonada, chopp de cerveza o copa de vino) y postre por $19.000, con cubiertos.
Los platos del menú varían entre caesar’s salad, caesar’s chicken salad con pollo, ensalada mediterránea, pechuga de pollo grillada a la leña con papas rústicas, coleslaw y BBQ rock o crepes rellenos de espinaca y queso, macaroni & cheese (pasta con queso cheddar, trocitos de pollo grilllado y parmesano) o small red hot quesadillas (tortilla de trigocrujiente rellena de lomo) o pollo con queso muzzarella y salsa pisco acompañada por un mix de hojas o unas papas bastón.
Fuera del menú, los precios son los siguientes:
- Porción de papas fritas: $8.900
- Bastones de muzzarella: $18.800
- Aros de cebolla: $16.400
- Rabas: $18.000
- Porción de langostinos rebozados: $19.000
- Ensaladas variadas y gourmet: entre $16.200 y $28.500
- Pastas: entre $15.600 y $29.200
- Una pechuga de pollo grillada a la leña con papas rústicas: $22.400;
- Trucha patagónica: $43.200
- Salteado de pollo y vegetales con cremas de curry: $22.700
- Salmón rosado grillado con guarnición: $38.300
Respecto a las promociones bancarias, el banco Francés, a través de Modo, ofrece un 20% todos los días. Con Macro Modo, el 30% todos los días, con Supervielle con QR Modo, con Master o Visa de jueves a domingo tiene un 30% de descuento y el banco Comafi cerró un descuento de 25% todos los días.