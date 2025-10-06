Rock&Feller’s abrió nuevo local en Palermo: cuánto sale comer en el “Hard Rock argento”

Se trata de su quinta apertura y este año buscan sumar otra sucursal en Funes, volviendo a instalarse en Córdoba. Cuál es el extenso menú que ofrecen.

Rock&Feller’s de Palermo. Foto: Instagram/rockandfellersba

La cadena de restaurantes Rock&Feller’s abrió un nuevo local en Palermo, dentro del Paseo Gigena ubicado en Dorrego 3570, casi Libertador, y con vista al Hipódromo. El local gastronómico fue construido con memorabilidad de íconos del rock.

Fundada en Córdoba en 1996 por el arquitecto Guillermo Fernández Christe, la empresa gastronómica se consolidó en Rosario, pero logró expandirse con locales en Pilar y Unicenter. Ahora, Palermo es su quinta apertura y este año buscan sumar otra sucursal en Funes, volviendo a instalarse en Córdoba.

Rock&Feller’s de Palermo. Foto: Instagram/rockandfellersba

El nuevo local en Palermo

En principio el local abre de lunes a jueves de 10 a 2 de la mañana y viernes, sábado y domingo funciona de 10 a 4 de la mañana. Sin embargo, la idea es que el horario sea desde las 7 y que los fines de semana el local permanezca abierto todo el día.

Respecto al menú, de lunes a viernes de 12 a 16 horas, excepto los feriados, ofrecen un menú ejecutivo que incluye plato principal más bebida (gaseosa, agua, limonada, chopp de cerveza o copa de vino) y postre por $19.000, con cubiertos.

Rock&Feller’s de Palermo. Foto: Instagram/rockandfellersba

Los platos del menú varían entre caesar’s salad, caesar’s chicken salad con pollo, ensalada mediterránea, pechuga de pollo grillada a la leña con papas rústicas, coleslaw y BBQ rock o crepes rellenos de espinaca y queso, macaroni & cheese (pasta con queso cheddar, trocitos de pollo grilllado y parmesano) o small red hot quesadillas (tortilla de trigocrujiente rellena de lomo) o pollo con queso muzzarella y salsa pisco acompañada por un mix de hojas o unas papas bastón.

Rock&Feller’s de Palermo. Foto: Instagram/rockandfellersba

Fuera del menú, los precios son los siguientes:

Porción de papas fritas: $8.900

Bastones de muzzarella: $18.800

Aros de cebolla: $16.400

Rabas: $18.000

Porción de langostinos rebozados: $19.000

Ensaladas variadas y gourmet: entre $16.200 y $28.500

Pastas: entre $15.600 y $29.200

Una pechuga de pollo grillada a la leña con papas rústicas: $22.400;

Trucha patagónica: $43.200

Salteado de pollo y vegetales con cremas de curry: $22.700

Salmón rosado grillado con guarnición: $38.300

Rock&Feller’s de Palermo. Foto: Instagram/rockandfellersba

Respecto a las promociones bancarias, el banco Francés, a través de Modo, ofrece un 20% todos los días. Con Macro Modo, el 30% todos los días, con Supervielle con QR Modo, con Master o Visa de jueves a domingo tiene un 30% de descuento y el banco Comafi cerró un descuento de 25% todos los días.