A no guardar los abrigos: cuál será el día más frío de la última semana de octubre, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó cuando se dará el día más frío de la semana.

Bajas temperaturas. Foto: NA

La semana en la Ciudad de Buenos Aires será cambiante en lo que respecta a las condiciones meteorológicas. Si bien el comienzo tiene temperaturas templadas, se esperan cambios rotundos que obligarán a volver a usar más abrigos, según indica el pronóstico para el territorio porteño.

En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 28 de octubre será el día más frío de la semana, con una temperatura mínima de 8° y una máxima de 25°, y se espera un cielo mayormente nublado.

Clima. Foto: SMN

El clima para Buenos Aires

- Lunes 27 de octubre: se espera una mínima de 10° y una máxima de 15°, y con cielo mayormente nublado.

- Martes 28 de octubre: la mínima tendrá una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°, y también con cielo mayormente nublado.

- Miércoles 29 de octubre: mínima de 10° y máxima de 17°, y con cielo parcialmente nublado.

Jornada electoral con mucho frío Foto: NA

Récord de precipitaciones: cuántos milímetros cayeron tras las intensas lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizó un informe en torno a la alerta meteorológica que rigió desde el viernes 24 y continuó con fuerza durante la mañana del sábado 25. El organismo comunicó que hubo una caída récord de precipitaciones y detalló cuántos milímetros se registraron.

Desde el pasado miércoles 22 que se sabía de la alerta amarilla anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional. El viernes a la madrugada comenzaron las primeras precipitaciones con fuertes ráfagas de viento, que luego calmó durante el resto de la jornada.

El hombre tenía 60 años y había quedado varado por las inundaciones. Foto: Policía de la Ciudad

Sin embargo, la madrugada y mañana del sábado 25 fue la más caótica: fuertes lluvias afectaron distintos barrios de Capital Federal, el Conurbano Bonaerense y el interior de la provincia de Buenos Aires.

“Cayeron en Devoto 166 milímetros de agua, más del 15% del promedio mensual de octubre“, indicó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Ignacio Baistrocchi.

Además, la avenida General Paz fue una de las más afectadas a tal punto de que se inundó y desató un caos en el tránsito. Varios automovilistas tuvieron que bajar de sus vehículos en un contexto desesperante y desafortunadamente, un taxista se descompensó y murió tras haber quedado varado sobre la colectora.

Sumado a eso, cerca de las 16, se contabilizaron casi 15 mil usuarios sin luz: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que los afectados ascendían a 14.258: 1.776 correspondientes a la empresa Edenor y 12.482 a Edesur.

Fuertes inundaciones tras las lluvias en el AMBA. Foto: Redes sociales

Lluvias en el AMBA: cuántos milímetros cayeron

De acuerdo al último reporte del Servicio Meteorológico Nacional publicado cerca del mediodía, los valores registrados desde las 9 de la mañana del viernes a la misma hora del sábado fueron de 123 milímetros.

De esta manera, en tan solo un día, la provincia de Buenos Aires superó la media de lluvias para el mes de octubre y lidera el ranking. Cabe resaltar que la mayor parte de la caída de precipitaciones se dio en dos horas, durante la mañana del sábado 25.