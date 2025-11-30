Cómo es la formación en la Escuela de Aviación Militar: qué hay que estudiar para ser piloto militar y volar los F-16

Integrar la Fuerza Aérea Argentina exige atravesar uno de los procesos formativos más rigurosos del país, donde se forman los futuros oficiales y pilotos que aspiran a volar los F-16 recientemente incorporados.

Los futuros pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: X/@FuerzaAerea_Arg

Integrar la Fuerza Aérea Argentina no es una tarea sencilla y los interesados deben afrontar uno de los procesos formativos más rigurosos del ámbito castrense: cursar en la Escuela de Aviación Militar (EAM).

La misma se sitúan a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba y se trata del corazón académico donde son formados los futuros jefes de la Fuerza y los pilotos que acabarán volando, por ejemplo, los recientemente incorporados aviones F-16. En este lugar es común ver aviones de instrucción sobrevolando, un paisaje que acompaña la rutina diaria de los cadetes.

Los aviones F-16, la nueva joya de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: X/@drjorgerachid

Cómo es la formación en la Escuela de Aviación Militar

Es notable el efecto que generaron la llegada de estos F-16 al país: cada vez más jóvenes están dispuestos o con intenciones de ingresar a estas Fuerzas para servir a la Patria, al tiempo que se ven obnubilados por la idea de algún día poder pilotarlos.

Mientras tanto, la historia de la Fuerza, junto con el legado de los combatientes de Malvinas, atraviesa a todos los cadetes. Es que desde el primer día, los jóvenes que inician sus primeros pasos, asumen el compromiso con el país tras jurar defender la Bandera, incluso con su propia vida en caso de ser necesario.

El ingreso a la carrera está marcado por el paso bajo las dos torres emblemáticas de la EAM, símbolo histórico y espiritual del inicio de la vida militar. Según explica el vicecomodoro Darío Fernando Matorra Barranco, jefe del Escuadrón Instrucción, el acceso requiere aprobar exámenes escritos en distintos puntos del país.

Una vez los aspirantes son admitidos, se transforman en cadetes que inician su formación de manera formal que les llevará cuatro años y que culmina con el grado de alférez y el título universitario de licenciado en Conducción de Recursos Aéreos de la Defensa.

Uno de los pilares de la formación militar de la EAM se basa en valores, disciplina y compromiso con la Patria. Cada año son más de 200 los inscriptos, siendo la entrega del uniforme uno de los momentos más significativos del inicio de la carrera militar.

Fuerza Aérea Argentina. Foto: X/@FuerzaAerea_Arg

Por supuesto, a lo largo de su formación, los cadetes deben afrontar exigencias y requisitos físicos, académicos y técnicos. Asimismo, son preparados en ambientes geográficos muy disímiles, tales como la selva, el desierto y la supervivencia en el mar.

El proceso de especialización en la carrera militar

El proceso de especialización incluye un prescalafonamiento que define si el futuro oficial ocupará el escalafón aire (pilotos de caza, transporte o helicópteros), el general (radaristas, inteligencia, logística, artilleros, contadores y comandos) o el técnico (ingenieros).

En tercer año inician el volovelismo y, en cuarto, el curso inicial de aviadores, paso previo para convertirse en Aviador Militar.

Por supuesto, la vocación es el empuje principal con el que se debe contar para llevar a cabo esta exigente carrera militar, pero la llegada al país de los F-16 suma una motivación extra para aquellos que ya estaban pensando en servir a la Patria de esta manera.