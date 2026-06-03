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Alerta por hantavirus en Argentina: confirman dos nuevos casos y ya son 47 contagios en lo que va del 2026

El Ministerio de Salud reportó dos nuevos contagios durante la semana epidemiológica 20. Los contagios fueron confirmados en Salta y en la ciudad bonaerense de Arrecifes y, según el último Boletín Epidemiológico Nacional, la temporada 2025-2026 acumula 107 casos en todo el país.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 08:15
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Las autoridades sanitarias confirmaron dos nuevos casos de hantavirus en Argentina, uno en Salta y otro en la ciudad bonaerense de Arrecifes.
Las autoridades sanitarias confirmaron dos nuevos casos de hantavirus en Argentina, uno en Salta y otro en la ciudad bonaerense de Arrecifes. Foto: Pixabay.
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Las autoridades sanitarias confirmaron dos nuevos casos de hantavirus en Argentina. Según trascendió, los contagios fueron detectados en la provincia de Salta y en la ciudad bonaerense de Arrecifes, elevando a 47 el número total de casos registrados en el país en lo que va del año.

La información fue difundida a través del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), donde además se detalla que la temporada 2025-2026 acumula un total de 107 casos confirmados. El período analizado comprende desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la semana 20 de 2026.

Hantavirus. Foto: NA.
El hantavirus se transmite principalmente a través del contacto con secreciones, orina o excrementos de roedores silvestres infectados. Foto: NA.

Los datos reflejan que la enfermedad mantiene una presencia significativa en distintas regiones del país, con una mayor concentración de casos en determinadas provincias donde existen condiciones ambientales favorables para la circulación del virus.

¿Cuáles son las provincias con más casos de hantavirus?

Según el informe oficial, la provincia de Buenos Aires encabeza la lista con 44 casos confirmados durante la temporada, seguida por Salta con 31. Más atrás aparecen Santa Fe y Jujuy, ambas con siete casos, mientras que Río Negro registra seis. Entre Ríos y Chubut completan el grupo de provincias más afectadas con cinco casos cada una.

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En la región Sur, con casos registrados en Chubut, Neuquén y Río Negro, la curva acumulada de la temporada 2025-2026 supera el umbral de brote desde la SE 35 de 2025. El aumento se observa de forma escalonada, patrón que debe interpretarse considerando la baja cantidad de casos registrados, con nuevos incrementos hacia comienzos de 2026. Foto: Boletín Epidemiológico Nacional.

A nivel regional, el área Centro concentra más de la mitad de los contagios registrados en el país, con un total de 56 casos, impulsados principalmente por la situación epidemiológica en territorio bonaerense.

Corredor endémico acumulado semanal. Período analizado: SE 27/2025 a SE 20/2026 respecto de las 6 temporadas previas (SE 27/2019 a SE 26/2025). Región Centro. (N=56). Foto: Boletín Epidemiológico Nacional.

Sin embargo, la región del Noroeste Argentino (NOA) presenta la tasa de incidencia más alta. Allí se contabilizan 0,63 casos por cada 100.000 habitantes y el 81% de los contagios corresponden a la provincia de Salta, una de las jurisdicciones que históricamente registra circulación del virus.

En el NOA, la curva acumulada de la temporada 2025-2026 se mantuvo sin casos hasta la SE 39 de 2025, dentro del umbral de éxito. Luego presentó un ascenso inicial entre las SE 41 y 45, ingresando al área de seguridad, seguido de un incremento más marcado entre la SE 45 de 2025 y la SE 01 de 2026. Foto: Boletín Epidemiológico Nacional.

¿Qué es el hantavirus y cuáles son sus síntomas?

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por ciertos roedores silvestres infectados. El contagio hacia las personas suele producirse al inhalar partículas presentes en el aire contaminadas con orina, saliva o excrementos de estos animales.

Las situaciones de mayor riesgo suelen darse al ingresar o limpiar galpones, depósitos, viviendas deshabitadas, cabañas o espacios cerrados que permanecieron mucho tiempo sin ventilación. También puede ocurrir durante actividades rurales, de camping o trabajos en áreas donde existe presencia de roedores.

Los primeros síntomas suelen confundirse con otras enfermedades virales e incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares intensos, cansancio generalizado y malestar corporal. No obstante, en algunos pacientes la infección puede evolucionar rápidamente hacia un síndrome cardiopulmonar grave, provocando dificultades respiratorias severas que requieren atención médica urgente.

Características citoarquitectónicas de una muestra de ganglio linfático extraída de un paciente con sospecha de hantavirus. Foto: REUTERS

Por este motivo, las autoridades sanitarias recomiendan consultar de inmediato ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente si la persona estuvo recientemente en zonas de riesgo o tuvo contacto potencial con ambientes contaminados.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran ventilar adecuadamente los espacios cerrados antes de ingresar, evitar el contacto con excrementos de roedores, mantener los ambientes limpios y libres de residuos que puedan atraer animales, y sellar posibles accesos a viviendas y galpones.

La vigilancia epidemiológica continúa siendo una herramienta clave para detectar nuevos contagios y reducir el impacto de una enfermedad que, aunque poco frecuente, puede presentar complicaciones graves si no se diagnostica y trata a tiempo.

HantavirusContagioArgentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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