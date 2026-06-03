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Tarta de choclo cremosa: una receta fácil, rendidora y con todos los secretos

Si buscás una receta fácil y rendidora, esta tarta de choclo es ideal. En pocos pasos y con algunos trucos simples, podés lograr un relleno cremoso y lleno de sabor.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 08:22
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Fácil
Preparación:
10 min
Cocción:
10 min
Total:
20 min
Porciones:
8
Para resolver los almuerzos o las cenas, una tarta de choclo siempre puede salvarnos la comida en minutos.
Para resolver los almuerzos o las cenas, una tarta de choclo siempre puede salvarnos la comida en minutos. Foto: Magnific
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Si estás buscando una receta casera, rendidora y fácil de preparar, esta tarta de choclo cremosa puede ser una gran opción para resolver el almuerzo o la cena sin complicaciones. Con pocos ingredientes y algunos trucos simples vas a poder lograr un relleno suave, sabroso y bien casero, ideal para compartir en familia o guardar para otra comida.

Muchas veces pensamos que para hacer una buena tarta hay que dedicarle demasiado tiempo o tener miles de habilidades culinarias o técnicas, pero lo cierto es que con ingredientes accesibles y una buena base vas a conseguir unos resultados increíbles en esta receta. En este caso, el choclo es el gran protagonista: aporta dulzor natural y textura, además de un sabor que combina perfecto con el queso.

Tarta de choclo cremosa: una receta sabrosa para tener a mano. Foto: Ph Magnific

Cómo cocinar una tarta de choclo cremosa: tips para lograr un excelente resultado

Uno de los secretos para que esta tarta quede realmente cremosa es trabajar bien el relleno:

  • Podés usar choclo en grano, ya sea fresco o en conserva (lata).
  • Sumarle una base de cebolla y pimiento salteado le va a dar más sabor.
  • También es importante incorporar algún ingrediente que le dé cremosidad, como el queso o incluso una mezcla de huevo con leche, que al cocinarse va a lograr una textura más suave.

Otro punto a favor de esta receta es que se adapta fácilmente a lo que tengas en casa, ya que podés agregarle otras verduras para hacerla más completa. También elegir distintos tipos de quesos, o condimentar con nuez moscada o pimienta.

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Esta tarta de choclo es una opción rendidora que podés preparar con anticipación y recalentar sin problemas. Incluso, se puede hacer una tarta demás, porcionarla y dejarla en el congelador.

Para la base, podés elegir una masa de tarta comprada o hacerla casera, no te llevará mucho tiempo. Lo importante es precocinarla unos minutos antes de agregar el relleno y pincharla con un tenedor, así evitás que quede húmeda.

Esta tarta de choclo cremosa no solo es práctica, sino también una forma simple de incorporar verduras en la alimentación diaria, con una preparación que gusta a todos. Ideal para esos días en los que necesitás algo rico, casero y sin demasiadas vueltas.

Ingredientes para hacer una tarta de choclo cremosa

  • 1 masa de tarta
  • 1 lata de choclo amarillo
  • 1 lata de choclo cremoso
  • 3 huevos
  • 50 ml de crema de leche (opcional)
  • 1/2 pimiento (morrón)
  • 1/2 cebolla
  • 200 gramos de queso cremoso
  • Sal y pimienta a gusto
El choclo es un alimento que podemos utilizar en conserva y aprovecharlo en estación. Una receta para hacer todo el año. Foto: Ph Unsplash

Paso a paso: cómo preparar una tarta cremosa de choclo

  1. Precalentar el horno, preparar el molde con un poco de aceite y colocar la masa (pincharla con un tenedor).
  2. Lavar el pimiento (morrón) y la cebolla, cortarlos en cubitos. Luego saltearlos.
  3. Agregar las latas de choclo sin el líquido al salteado e integrar.
  4. Con el horno a 180 grados cocinar por 5 minutos la masa. Cocinar a blanco y reservar.
  5. Cortar el queso en cubos, agregar la crema de leche, sazonar y añadir el salteado.
  6. Verter la mezcla en la masa precocida y hornear por unos 20 minutos o hasta que el huevo haya cuajado.

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RecetaCocinaVerduras
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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