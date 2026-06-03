Tarta de choclo cremosa: una receta fácil, rendidora y con todos los secretos

Por Melisa Bubica
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 08:22
Si estás buscando una receta casera, rendidora y fácil de preparar, esta tarta de choclo cremosa puede ser una gran opción para resolver el almuerzo o la cena sin complicaciones. Con pocos ingredientes y algunos trucos simples vas a poder lograr un relleno suave, sabroso y bien casero, ideal para compartir en familia o guardar para otra comida.
Muchas veces pensamos que para hacer una buena tarta hay que dedicarle demasiado tiempo o tener miles de habilidades culinarias o técnicas, pero lo cierto es que con ingredientes accesibles y una buena base vas a conseguir unos resultados increíbles en esta receta. En este caso, el choclo es el gran protagonista: aporta dulzor natural y textura, además de un sabor que combina perfecto con el queso.
Uno de los secretos para que esta tarta quede realmente cremosa es trabajar bien el relleno:
Otro punto a favor de esta receta es que se adapta fácilmente a lo que tengas en casa, ya que podés agregarle otras verduras para hacerla más completa. También elegir distintos tipos de quesos, o condimentar con nuez moscada o pimienta.
Esta tarta de choclo es una opción rendidora que podés preparar con anticipación y recalentar sin problemas. Incluso, se puede hacer una tarta demás, porcionarla y dejarla en el congelador.
Para la base, podés elegir una masa de tarta comprada o hacerla casera, no te llevará mucho tiempo. Lo importante es precocinarla unos minutos antes de agregar el relleno y pincharla con un tenedor, así evitás que quede húmeda.
Esta tarta de choclo cremosa no solo es práctica, sino también una forma simple de incorporar verduras en la alimentación diaria, con una preparación que gusta a todos. Ideal para esos días en los que necesitás algo rico, casero y sin demasiadas vueltas.
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