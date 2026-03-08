Turnos en hospitales PAMI. Foto: NA

Los afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) pueden acceder a una consulta o a un estudio médico de una manera simple, creada con el objetivo de evitar confusiones y demoras. En ese sentido, el organismo digitalizó gran parte del proceso, ofreciendo canales gratuitos y veloces para gestionar los turnos.

De esta manera, es importante que los miembros del PAMI conozcan las herramientas oficiales y tengan a mano la documentación necesaria. Es por ello que, a continuación, te explicamos cómo reservar tu cita desde casa, cuáles son los requisitos y dónde están los principales centros de referencia en la Argentina.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

PAMI: estos son los 3 canales oficiales para reservar un turno en hospitales

Existen tres canales oficiales que pueden ser utilizados por los afiliados. El más rápido y directo es a través de internet, ya que PAMI cuenta con un portal único para toda la red de hospitales y centros médicos adheridos: turnos-hospitales.pami.org.ar, donde se puede buscar por especialidad, centro de salud y ver la disponibilidad.

En caso de no contar con acceso a internet, se puede llamar a las líneas gratuitas de atención: 0800-888-2100 y 0800-999-1100. De esta manera, el personal ayuda al afiliado a gestionar la cita y a hacer derivaciones.

En tercer lugar, se puede optar por acercarse a la Unidad de Gestión Local (UGL) más cercana. Allí, los miembros serán asistidos de manera presencial para reservar el turno.

¿Qué documentación solicita PAMI para sacar turnos en hospitales?

Para realizar cualquier consulta o estudio, es obligatorio tener la credencial de afiliación a PAMI a mano. Cabe señalar que el sistema acepta tres formatos distintos, por lo cual se puede presentar el que resulte más cómodo:

Tarjeta física tradicional (plástica)

Credencial digital desde la aplicación “Mi PAMI”

Versión provisoria con código QR, la cual se puede descargar e imprimir desde la web

Hospitales y centros de referencia que trabajan con PAMI

PAMI cuenta con una amplia red de instituciones propias y centros de excelencia a lo largo y a lo ancho de país, por lo que conocerlos ayuda a los afiliados para saber a dónde dirigirse en caso de necesitar una atención especializada.

Hospital Bernando Houssey, Mar del Plata. Foto: PAMI

En esa línea, los principales hospitales y centros son:

Ciudad de Buenos Aires : el principal es la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, ubicada en La Rioja 951. También tiene sedes anexas en Estados Unidos 3205 y Emilio Mitre 688.

Gran Buenos Aires : el Hospital del Bicentenario en Ituzaingó y el Hospital PAMI en Hurlingham.

Costa Atlántica : el Hospital Bernardo Houssay de Mar del Plata es el referente en oncología y diagnóstico por imágenes.

Rosario: los Policlínicos PAMI I y II permiten gestionar turnos de manera sencilla.

Tips para gestionar tus turnos en PAMI sin inconvenientes

Para gestionar los turnos en PAMI sin sufrir sobresalto, es importante seguir los siguientes consejos: