ANMAT prohibió la comercialización de distintos productos de limpieza y cocina: conocé cuáles son y los motivos

Un truco muy útil para decirle chau a los malos olores Foto: Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) vetó la comercialización de un dentífrico, un aceite de oliva y distintos productos para el mantenimiento de piletas por haber detectado distintas irregularidades sanitarias, adulteración de documentos y falta de supervisión de las autoridades competentes.

Las medidas fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial mediante tres disposiciones oficiales que ordenan el retiro de los productos en los negocios de todo el país.

La ANMAT frenó la fabricación y prohibió la comercialización de un dentífrico, un aceite de oliva y distintos productos para el mantenimiento de piletas. Foto: NA

¿Qué productos prohibió la ANMAT?

La ANMAT prohibió el “Dentífrico en polvo con carbón natural - CARBON WHITE” luego de descubrir que contenía datos falsos sobre su inscripción sanitaria y de no poder identificar el establecimiento responsable de su elaboración.

De esta forma, ANMAT no pudo garantizar que las condiciones de fabricación, seguridad, calidad y eficacia del producto sean óptimas. Además, consideran que era una imitación de un producto original que sí estaba registrado ante el organismo.

Por otro lado, mediante la disposición 3521/2026, el organismo oficial ordenó la retirada del mercado del “Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave, marca Green Olive” tras una comprobada denuncia de la empresa titular de falsificación. El producto fue considerado apócrifo por utilizar indebidamente la marca y los registros sanitarios que le correspondían a otra firma, así como también no contaba con autorización oficial para comercializar productos.

Aceite de oliva "Green Olive" Foto: Mercadolibre

En tercer lugar, la ANMAT prohibió la comercialización de distintos productos destinados a la limpieza, el lavado, la desinfección, alguicidas y clarificadores del agua de la marca “BICH OVER Piscinas”.

Estos artículos no tenían registro oficial en el organismo ya que no fueron identificados aquellos establecimientos responsables de su fabricación ni tampoco su registro sanitario adecuado.

Las anomalías fueron identificadas durante inspecciones y procedimientos de control llevados a cabo en distintos canales de venta, incluyendo plataformas digitales. Frente a esta situación, el organismo determinó que se trata de productos cuyas condiciones de elaboración y origen no pueden ser corroboradas, por lo que resolvió prohibir su comercialización en todo el país.

¿Qué hacer si compré un producto prohibido por ANMAT?

Si compraste un producto prohibido por ANMAT seguí los siguientes pasos:

Dejá de usarlo y guardalo: No lo apliques, consumas ni lo revendas. Contactá al vendedor: Solicitá el reintegro de tu dinero. Denunciá el caso: Reportá al vendedor y al producto ante la ANMAT para prevenir que otros corran riesgos.

Podés efectuar la denuncia enviando un e-mail a responde@anmat.gob.ar o comunicándote al 0800-333-1234 (ANMAT Responde). Asimismo, tenés la opción de presentar tu reporte de manera online a través del portal de Reclamos y Sugerencias de la ANMAT.

¿Qué es la ANMAT y cuál es su función?

Este organismo se ocupa de proteger a la población, garantizando que los productos con su aprobación son eficaces, seguros y de calidad. Dentro de sus principales funciones se encuentran la gestión del control y fiscalización de las diferentes actividades, procesos y tecnología relacionadas con medicamentos, productos médicos, alimentos, como también de los artículos de uso doméstico y cosméticos. La ANMAT es un organismo descentralizado correspondiente al Ministerio de Salud de la Nación.

Pero sus funciones no se agotan en el control y fiscalización de productos, sino que también tiene la tarea de vigilar la eficacia y detección de los efectos adversos que resulten del consumo y la utilización de estos productos. También, tienen la función de controlar las actividades, procesos y tecnologías que se realicen en función de la producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o exportación, depósito y comercialización de los productos, elementos y materiales consumidos o utilizados tanto en la medicina, alimentación y cosméticas humanas.

La ANMAT se encarga de proteger la salud de la población mediante estrictos controles sanitarios.

Por último, la ANMAT debe realizar acciones de prevención y protección para la salud de la población que se encuentren dentro de sus áreas de competencia.

¿Qué significa que un producto este aprobado por la ANMAT?

Si un producto cuenta con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, significa que dicho organismo certificó, registró e inscribió que dicho producto es seguro tanto para la salud de las personas, como también del medioambiente, además de que es eficaz y de calidad.

Para saber si los productos cuentan con esta certificación se debe ingresar al Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos, disponible en el sitio oficial de la ANMAT y buscar la opción "Alimentos autorizados y establecimientos habilitados" que se encuentra en la parte inferior de la página.