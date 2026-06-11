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Alerta usuarios del tren San Martín: el drástico cambio en el servicio que afectará los viajes del fin de semana largo

Trenes Argentinos anunció que la línea San Martín funcionará con servicio limitado durante este sábado 13 y domingo 14 de junio. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Tren San Martín.
Tren San Martín. Foto: Trenes Argentinos
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Trenes Argentinos confirmó que la línea San Martín prestará un servicio reducido durante el próximo sábado 13 y domingo 14 de junio debido a la realización de obras de infraestructura. Las formaciones no ingresarán a la terminal de Retiro en determinadas franjas horarias y los pasajeros deberán utilizar medios de transporte alternativos para completar sus itinerarios hacia el centro porteño.

Por qué la línea San Martín del tren funcionará con servicio limitado

Las cuadrillas de operarios ocuparán el tendido completo de ambas vías para avanzar con la renovación de los componentes del sistema de señales. Las tareas de mantenimiento especializado abarcan el reemplazo integral de los cables y las conexiones de comunicación en el sector que une Palermo con el paso a nivel de la calle Empedrado, motivo por el cual las formaciones mecánicas tienen prohibida la circulación por el área afectada para resguardar la integridad de los trabajadores.

Las reformas en el sistema de seguridad operacional se encuadran dentro de las pautas de la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno de Javier Milei. Los directivos de Trenes Argentinos coordinan los despliegues logísticos para agilizar las habilitaciones de las plataformas y el cronograma general del domingo 14 incluirá también trabajos complementarios de acondicionamiento de rieles sobre la calle Lebensohn en la localidad bonaerense de San Miguel.

Cronograma de cortes, horarios y estaciones afectadas de la línea San Martín del tren

  • Franja horaria del corte: las restricciones operativas regirán desde las 7:30 hasta las 16:00 tanto el sábado como el domingo.
  • Cabecera provisoria: los trenes realizarán el recorrido corto únicamente entre las estaciones de Villa del Parque y los talleres de Pilar o Doctor Cabred.
  • Diagrama especial del domingo: las formaciones transitarán con frecuencias de contingencia debido a las reparaciones civiles en la zona de San Miguel.
  • Factor climático determinante: la planificación de las obras quedará sujeta a las condiciones del tiempo y las tareas podrían suspenderse en caso de lluvias intensas.
  • Canales de consulta oficiales: los usuarios disponen de la aplicación móvil de la empresa y del sitio web institucional para verificar el estado de los recorridos en tiempo real.
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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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