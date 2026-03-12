AMIA

Durante la mañana de este jueves 12 de marzo, se activó un protocolo de seguridad por una amenaza en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Tras el operativo por parte del personal de la Policía Federal, se informó que el resultado fue negativo y continuaron con las actividades programadas.

Las alarmas se encendieron y generaron preocupación en el marco del conflicto armado que mantienen Israel y Estados Unidos con Irán. A eso se le suma el posicionamiento del presidente Javier Milei a favor del lado occidental y el atentado que se produjo hace 32 años en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la institución central de la comunidad judía en Argentina.

Acto por el 27 aniversario del atentado a la AMIA

Amenaza en la sede de la AMIA: cómo fue la situación

Este miércoles 11, las autoridades de la AMIA recibieron una amenaza a través de un correo electrónico, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos vigentes dispuesto, según confirmaron. Ante la alarma generada, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA “realizó una revisión preventiva en las sedes de las calles Pasteur 633 y Uriburu 650”.

Actuó la PFA Foto: Noticias Argentinas

Tras la exhaustiva evaluación, el resultado dio negativo. El procedimiento no requirió la evacuación del personal ni de las personas que se encontraban en los edificios en ese momento. “Todas las actividades programadas continuaron desarrollándose con normalidad durante la inspección”, indicaron.