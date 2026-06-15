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Feriado del lunes 15 de junio: cómo funcionan los bancos, transportes y supermercados de todo el país

Como suele ocurrir en estas fechas, la dinámica habitual de servicios, comercios y actividades se ve modificada, con esquemas de funcionamiento similares a los de un domingo o con reducciones en la atención. Conocé todos los detalles dentro de la nota.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Los colectivos de todo el país funcionarán con frecuencia reducida durante este lunes 15 de junio.
Los colectivos de todo el país funcionarán con frecuencia reducida durante este lunes 15 de junio.
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El segundo fin de semana de junio llegó con una particularidad que impacta en la rutina de millones de personas en todo el país: un fin de semana largo de tres días consecutivos debido al feriado nacional del lunes 15, jornada en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.

Como suele ocurrir en estas fechas, la dinámica habitual de servicios, comercios y actividades se ve modificada, con esquemas de funcionamiento similares a los de un domingo o con reducciones en la atención.

Banco Provincia. Foto: sitio oficial
Las sucursales bancarias permanecerán cerradas en todo el país durante el feriado del lunes 15 de junio. Foto: NA

Cómo funcionan los servicios en el feriado del lunes 15 de junio

  • Administración pública: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas durante la jornada.
  • Bancos: las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos, y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.
  • Supermercados: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.
  • Colectivos: funcionarán con frecuencia de días feriados.
  • Subte y Premetro: tendrán el horario de domingo, lo que implica que la primera formación pasa a las 08:00 horas y la última hasta las 22:00 horas, dependiendo la línea.
  • Trenes: en el feriado, todas las líneas funcionan con cronograma de domingo, lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios.
  • Estacionamiento en CABA: está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobús, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.
  • Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11:00 a 15:00, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17:00 a 21:00, sentido centro.
Paro de trenes. Foto: NA/Damián Dopacio
Todas las líneas de trenes funcionarán con cronograma de domingo durante el feriado del lunes 15 de junio. Foto: NA (Damián Dopacio)

Todos los fines de semana largos que quedan en 2026

  • Julio: del jueves 9 (Día de la Independencia) al domingo 12 (viernes 10 feriado puente)
  • Agosto: del sábado 15 al lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)
  • Octubre: del sábado 10 al lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
  • Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 (Día de la Soberanía Nacional)
  • Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (fin de semana largo extendido por día no laborable + Día de la Inmaculada Concepción de María)

Feriados inamovibles que quedan en 2026

  • 20 de junio
  • 9 de julio
  • 8 de diciembre
  • 25 de diciembre

Feriados trasladables

  • 15 de junio (por el 17 de junio)
  • 17 de agosto
  • 12 de octubre
  • 23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables

  • 10 de julio
  • 7 de diciembre
FeriadoBancosSupermercadosTransportes
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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