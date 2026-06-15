Feriado del lunes 15 de junio: cómo funcionan los bancos, transportes y supermercados de todo el país

El segundo fin de semana de junio llegó con una particularidad que impacta en la rutina de millones de personas en todo el país: un fin de semana largo de tres días consecutivos debido al feriado nacional del lunes 15, jornada en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.
Como suele ocurrir en estas fechas, la dinámica habitual de servicios, comercios y actividades se ve modificada, con esquemas de funcionamiento similares a los de un domingo o con reducciones en la atención.
Cómo funcionan los servicios en el feriado del lunes 15 de junio
- Administración pública: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas durante la jornada.
- Bancos: las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos, y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.
- Supermercados: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.
- Colectivos: funcionarán con frecuencia de días feriados.
- Subte y Premetro: tendrán el horario de domingo, lo que implica que la primera formación pasa a las 08:00 horas y la última hasta las 22:00 horas, dependiendo la línea.
- Trenes: en el feriado, todas las líneas funcionan con cronograma de domingo, lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios.
- Estacionamiento en CABA: está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobús, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.
- Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11:00 a 15:00, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17:00 a 21:00, sentido centro.
Todos los fines de semana largos que quedan en 2026
- Julio: del jueves 9 (Día de la Independencia) al domingo 12 (viernes 10 feriado puente)
- Agosto: del sábado 15 al lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)
- Octubre: del sábado 10 al lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
- Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 (Día de la Soberanía Nacional)
- Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (fin de semana largo extendido por día no laborable + Día de la Inmaculada Concepción de María)
Feriados inamovibles que quedan en 2026
- 20 de junio
- 9 de julio
- 8 de diciembre
- 25 de diciembre
Feriados trasladables
- 15 de junio (por el 17 de junio)
- 17 de agosto
- 12 de octubre
- 23 de noviembre (por el 20 de noviembre)
Días no laborables
- 10 de julio
- 7 de diciembre