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Restaurantes, bares y cafeterías de moda: el nuevo barrio top de Buenos Aires que eligen los jóvenes

Si hay algo en lo que se destaca la ciudad es la buena gastronomía y este es el lugar ideal para quienes busquen una experiencia culinaria única.

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El nuevo barrio elegido por los jóvenes. Foto Instagram.
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Sin dudas la gastronomía de Argentina es apreciada a nivel mundial y Buenos Aires cuenta con distintos lugares donde se pueden compartir experiencias únicas. En ese sentido, aparece un famoso paseo de la ciudad que se convirtió en el favorito de los jóvenes para disfrutar de nuevos sabores culinarios.

El nuevo barrio foodie de capital es un reflejo de cómo las tendencias y el buen gusto pueden transformar un barrio. Desde restaurantes, bares y cafeterías con propuestas únicas hasta rincones donde se celebran la comida y el encuentro, este barrio se ganó su lugar entre los favoritos de los porteños.

DoHo, el nuevo barrio foodie porteño que conquista a los jóvenes: dónde queda

DoHo (Donado y Holmberg) es el resultado de una transformación que nadie esperaba, pero que todos disfrutan. Se encuentra ubicado en Villa Urquiza, entre las avenidas Congreso y Carbajal y está pegado a Belgrano R. Lo más sorprendente es que pasó de ser un área con terrenos baldíos a un lugar ideal para los que buscan algo diferente.

Ache Delugo. Foto Instagram @achedelugo
Ache Delugo. Foto Instagram @achedelugo

Lo que alguna vez fue el fallido proyecto de la AU3, hoy es un vibrante corredor gastronómico que dejó atrás su pasado de abandono para convertirse en uno de los lugares más trendy de Buenos Aires.

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Ahora bien, este lugar es elegido por los jóvenes, ya que cada esquina ofrece algo nuevo para descubrir en la gastronomía local, lo que cautiva a todos.

El Bohemio. Foto Instagram @bohemio1802
El Bohemio. Foto Instagram @bohemio1802

El Bohemio. Foto Instagram @bohemio1802

Qué podés encontrar en DoHo: el barrio gastronómico de Buenos Aires más elegido por los jóvenes

DoHo no es solo un barrio foodie, sino un símbolo de renovación y creatividad urbana. Entre sus locales gastronómicos, se encuentran:

  • El Bohemio: este bar con alma de bodegón es ideal para quienes buscan comida casera con ese toque auténtico de barrio. Sus platos son sencillos, pero llenos de sabor, lo que invita a una experiencia única.
  • Cigaló: un paraíso para los amantes del café donde esta bebida se convierte en una pasión. Todo en Cigaló es casero y fresco, lo que lo convierte en un lugar preciado para los fanáticos del café.
Cigaló Café. Foto Instagram @cigalocafe
Cigaló Café. Foto Instagram @cigalocafe
  • Filippa: esta pizzería de horno a leña rinde homenaje a la tradición italiana. Sus pizzas crocantes y pastas sorprendentes son perfectas para compartir en pareja, con amigos o en familia.
  • Gallo Negro: un bar que destaca por su ambiente relajado y su propuesta de tapas, tragos y cervezas. Es el lugar ideal para disfrutar de una tarde o noche en DoHo.
Gallo Negro. Foto Instagram @gallonegrook
Gallo Negro. Foto Instagram @gallonegrook
  • Ache Delugo: un restaurante que reinventa la cocina tradicional con toques modernos. Una parada obligada para quienes buscan algo especial en su recorrido por DoHo.
RestauranteVilla UrquizaBaresComida
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