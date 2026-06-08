El mosaico roto: regular el juego online provincia a provincia es una solución que ya nació vieja

Ruleta y juegos de azar online. Foto cedida.

El sistema federal argentino tiene muchas virtudes, pero la regulación del juego online no es una de ellas; lo que durante décadas fue una potestad razonable, que cada provincia administrara sus loterías, sus bingos y sus salas físicas, mutó en un laberinto digital donde el usuario no sabe bien qué puede hacer según dónde duerme, y donde el mercado ilegal prospera precisamente porque la fragmentación normativa le abre brechas que ninguna jurisdicción sola tiene capacidad de cerrar.

Eso es lo que hay que decir antes de cualquier otra cosa: el avance regulatorio del juego online en Argentina es real en 2026, pero sigue edificado sobre una arquitectura que ya nació con grietas estructurales y que el tiempo no ha hecho sino ensanchar.

Un mapa regulatorio que parece un archipiélago

De las 24 jurisdicciones del país argentino, 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unas 20 cuentan hoy con el juego online regulado, reglamentado y operativo, aunque con diferencias tan marcadas entre sí que el mapa resultante se parece más a un archipiélago que a un sistema.

El análisis detallado de la regulación del juego online por provincias muestra que Argentina es el país más complejo de toda América Latina en términos regulatorios, con 24 entes fiscalizadores distintos y sin una ley nacional que unifique criterios, de manera que cada provincia fija sus propios impuestos, sus plazos de licencia, sus exigencias de identidad y sus mecanismos de bloqueo, con el resultado práctico de que lo que está permitido en Córdoba puede no estarlo en Santa Fe, y lo que LOTBA impone en CABA no guarda ninguna relación con lo que pide el IPLyC bonaerense.

Para cualquier jugador, la distinción entre una plataforma legal y una que no lo es depende del código postal, no de la plataforma en sí, y navegar ese mapa sin orientación externa equivale casi siempre a terminar en algún sitio que opera sin supervisión alguna.

Para el usuario común, ese mosaico normativo se traduce en una pregunta concreta antes de registrarse en cualquier plataforma: ¿esto es legal donde vivo? La respuesta no siempre es sencilla, y la oferta de operadores confiables varía considerablemente de una provincia a otra; hay jurisdicciones con cinco o seis plataformas habilitadas, otras con apenas una o dos, y algunas donde la única opción verificada sigue siendo la lotería estatal de turno.

Quien intenta comparar por su cuenta qué está disponible y bajo qué condiciones choca enseguida con información dispersa, desactualizada o directamente ausente en los portales oficiales, por lo que plataformas del sector que comparan casinos online confiables en Argentina han cobrado una importancia como nunca antes, en buena medida, resultando ser un síntoma directo de la fragmentación regulatoria y no de la falta de oferta.

Buenos Aires: liderazgo y contradicciones

El caso de Buenos Aires, ilustra tanto los logros como las contradicciones, a veces dentro del mismo párrafo de un informe oficial. La provincia es pionera y concentra el mayor volumen de juego online del país, aunque el propio gobierno provincial reconoce que cerca del 80% del total de apuestas online circula por plataformas no registradas, lo que significa que ocho de cada diez pesos apostados siguen escapándose del sistema regulado en pleno 2026, después de años de marco legal activo.

En ese escenario, hablar de “mercado regulado” es hablar de una minoría que cumple las reglas mientras la mayoría juega en el gris; la Ciudad, por su parte, optó en su momento por una presión fiscal más baja que la media nacional para atraer operadores, cuenta hoy con once plataformas autorizadas bajo la supervisión de LOTBA y ha incorporado recientemente la verificación biométrica vinculada al RENAPER como condición de acceso, un mecanismo de control de identidad que otros distritos aún no han igualado.

Córdoba y la evidencia de la demanda contenida

La ciudad de Córdoba llegó tarde pero con impulso propio: su marco regulatorio se trabajó durante la pandemia, el mercado se abrió formalmente a fines de 2023 y en los primeros dos meses las empresas facturaron el equivalente a siete millones de dólares, una cifra que revelaba que la demanda estaba contenida, no ausente.

La lección que deja Córdoba incomoda, porque donde hay regulación clara el mercado legal crece rápido, y donde no la hay la gente igual juega, pero sin ningún tipo de resguardo. Provincias como Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego siguen sin marco operativo en 2026, lo que no impide que sus habitantes accedan con total libertad a plataformas que no tributan en el país ni responden ante ningún organismo local.

Geografía versus acceso digital

La legalidad del juego online en Argentina depende de dónde esté registrado el domicilio del jugador y de dónde se encuentre geográficamente al momento de acceder a la plataforma, lo que en la práctica significa que alguien que se muda entre provincias puede quedar de golpe fuera del sistema legal al que pertenecía, y que cualquier habitante de los distritos sin regulación operativa accede sin fricción a plataformas extranjeras que no verifican absolutamente nada. Sobre esta tensión entre geografía y acceso digital puede verse con más detalle la cobertura sobre apuestas deportivas legales en Argentina, donde se documentan las diferencias concretas de acceso según la ubicación del jugador.

Frente a esa realidad, los reguladores nucleados en ALEA apostaron por el dominio .bet.ar como señal de distinción: si un sitio opera bajo esa terminación cuenta con licencia provincial y tributa en el país, mientras que cualquier otra extensión, ya sea .com, .io o .net, indica que el operador actúa sin supervisión local.

Es una respuesta ingeniosa dentro de los límites que impone el sistema, aunque esos límites pesan bastante, puesto que el bloqueo de dominios sigue siendo una herramienta limitada e ineficiente, hoy por hoy una de las pocas disponibles, y los organismos internacionales que estudian el fenómeno señalan que Argentina debería avanzar hacia modelos con registro único de autoexclusión y controles publicitarios más estrictos, algo que el modelo español lleva años aplicando con resultados concretos.

La prohibición nacional de publicidad de juegos de azar online en redes sociales y medios digitales, aprobada a finales de 2024 y plenamente vigente en 2026, fue la primera medida con alcance federal en muchos años y llegó después de que esa publicidad colonizara camisetas de fútbol, streamings y redes durante casi una década.

El seguimiento del marco legal de los casinos online en Argentina muestra además que el empuje desde el gobierno central por obligar a verificar la identidad de los jugadores con sistemas biométricos conectados al RENAPER avanza a ritmos distintos según la provincia, lo que reproduce en el plano técnico exactamente la misma fragmentación que se pretende resolver en el plano normativo.

Un problema sin fronteras provinciales

Lo que el caso argentino demuestra, a la fuerza, es que el juego online no reconoce fronteras provinciales porque la tecnología tampoco lo hace; un usuario en Tierra del Fuego y uno en CABA acceden al mismo servidor, desde el mismo teléfono y con la misma señal, de manera que el hecho de que uno esté amparado por una regulación y el otro no depende exclusivamente de una decisión legislativa adoptada, o postergada, en una legislatura provincial que nunca imaginó gobernar Internet.

El federalismo tiene sentido cuando las competencias son ejercitables sobre el territorio, pero cuando ese territorio es digital el principio se vuelve progresivamente más difícil de sostener sin erosionar la protección real de los ciudadanos que, al menos sobre el papel, pretende garantizar.