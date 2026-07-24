Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Video: así detuvieron a los tres menores de edad que intentaron robar una casa en San Isidro

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en el municipio bonaerense. Los delincuentes ya se encuentran a disposición de la Justicia. Uno de ellos será sometido a medidas socioeducativas por ser no punible.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Detuvieron a los tres menores de edad que intentaron robar una casa en San Isidro
Detuvieron a los tres menores de edad que intentaron robar una casa en San Isidro Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El miércoles 22 de julio cerca de las 6.30h de la mañana, tres menores de edad trataron de ingresar a una vivienda ubicada en el partido bonaerense de San Isidro. Sin embargo, tras varios intentos de romper una de las ventanas y acceder al domicilio, los ladrones huyeron.

Por otra parte, como el dueño observó toda la secuencia gracias a una cámara de seguridad dispuesta en el exterior, hizo de inmediato la denuncia al 911. Ahora, se supo que los adolescentes fueron detenidos por las autoridades tras un intenso operativo en el municipio.

No pasó mucho tiempo después del hecho delictivo. Efectivos de la Policía Bonaerense y también oficiales de San Isidro se movilizaron rápidamente en las zonas aledañas a la casa de la denuncia. En el video de la captura, se puede observar cómo los delincuentes caminan por otras viviendas de ese mismo barrio a las 8:00h. Pero, debido a que ya contaban con el registro fílmico de la cámara de seguridad de la víctima, los agentes pudieron identificar a los ladrones en plena vía pública por su vestimenta.

El operativo de detención a los tres menores.

El Municipio de San Isidro confirmó que los tres detenidos ya se encuentran a disposición de la Justicia. Según indicó Infobae, además, se trata de delincuentes de 17, 16 y 13 años. En el caso de este último adolescente, al tratarse de un caso no punible, será sometido a medidas socioeducativas.

Contenido Recomendado

Cocina italiana a 30 minutos de CABA:cuándo, dónde y qué comer en el festival gastronómico más esperado

Cocina italiana a 30 minutos de CABA: cuándo, dónde y qué comer en el festival gastronómico más esperado

Atención al transporte público:estas son las 4 líneas de colectivos del Conurbano Bonaerense que vuelven a funcionar

Atención al transporte público: estas son las 4 líneas de colectivos del Conurbano Bonaerense que vuelven a funcionar

La causa está caratulada como “robo en finca” y está en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro.

Cómo fue el intento de robo en una casa de San Isidro

El hecho tuvo lugar en una casa ubicada en la calle Alto Perú en la localidad de Las Lomas de San Isidro. El dueño de la vivienda indicó a las autoridades, tras hacer la denuncia por el intento de robo, que vio casi en vivo cómo trataban de entrar a su domicilio.

Así fue el intento de robo en San Isidro

En el video, se puede ver a uno delincuentes vestido de negro y cubierto con una capucha dejando visible solo sus ojos. No encontrando maneras de ingresar, el ladrón rompe algunos objetos, destrozos que luego fueron constatados por las oficiales de policía.

Detuvieron a un falso repartidor que robaba cables de auto en San Isidro

Los casos de robos en San Isidro han aumentando en las últimas semanas, ya que hace solo unos días cayó un falso repartidor en el municipio bonaerense.

El hecho fue registrado en la localidad de Beccar y fue denunciado por un vecino que sostuvo que vio cómo una persona con la mochila de repartidor se encontraba robando cables de un vehículo que estaba estacionado. Tras la llamada al 911, el sujeto fue detenido a las pocas horas.

San Isidro
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Desesperada búsqueda de un hombre en Río Negro:se subió a un micro para viajar a Córdoba y desapareció

    Desesperada búsqueda de un hombre en Río Negro: se subió a un micro para viajar a Córdoba y desapareció

  2. Una bibliotecaria fue brutalmente asesinada en Chaco:el presunto femicida tenía una condena por abuso

    Una bibliotecaria fue brutalmente asesinada en Chaco: el presunto femicida tenía una condena por abuso

  3. Así es la cárcel de Sierra Chica, donde los rugbiers cumplirán su condena por el caso Báez Sosa

    Así es la cárcel de Sierra Chica, donde los rugbiers cumplirán su condena por el caso Báez Sosa

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La agenda de Javier Milei en Brasil:por qué no se podrá reunir con Jair Bolsonaro

La agenda de Javier Milei en Brasil: por qué no se podrá reunir con Jair Bolsonaro

La reunión clave de Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich con aliados para afinar la letra del proyecto de Propiedad Privada

¿Qué negociaciones lleva a cabo el Gobierno con las provincias de cara a las elecciones 2027?

¿Paro de colectivos en el AMBA? Cómo están los acuerdos salariales entre la UTA y el Gobierno

Economía

Regresa una histórica empresa de lácteos:superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

Regresa una histórica empresa de lácteos: superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

Luis Caputo visitó La Rural y bajó las expectativas sobre un anuncio de nuevas bajas de las retenciones

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal del Gobierno:busca flexibilizar los controles del Estado en los ingresos de los contribuyentes

Préstamos personales de $20 millones:qué banco ofrece la tasa más baja en julio de 2026

Internacionales

Donald Trump anunció aranceles de entre 10% y 12,5% a 60 países:de cuánto es el impuesto para Argentina

Donald Trump anunció aranceles de entre 10% y 12,5% a 60 países: de cuánto es el impuesto para Argentina

Crece la tensión en Medio Oriente:Donald Trump amenazó con un “ataque masivo” contra Irán

“Regalo de cortesía personal”:José Luis Rodríguez Zapatero rompió el silencio tras el escándalo de las joyas en su caja fuerte

Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado de 13 puñaladas en España

Publicidad