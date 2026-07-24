Video: así detuvieron a los tres menores de edad que intentaron robar una casa en San Isidro

Detuvieron a los tres menores de edad que intentaron robar una casa en San Isidro Foto: Canal26.com

El miércoles 22 de julio cerca de las 6.30h de la mañana, tres menores de edad trataron de ingresar a una vivienda ubicada en el partido bonaerense de San Isidro. Sin embargo, tras varios intentos de romper una de las ventanas y acceder al domicilio, los ladrones huyeron.

Por otra parte, como el dueño observó toda la secuencia gracias a una cámara de seguridad dispuesta en el exterior, hizo de inmediato la denuncia al 911. Ahora, se supo que los adolescentes fueron detenidos por las autoridades tras un intenso operativo en el municipio.

No pasó mucho tiempo después del hecho delictivo. Efectivos de la Policía Bonaerense y también oficiales de San Isidro se movilizaron rápidamente en las zonas aledañas a la casa de la denuncia. En el video de la captura, se puede observar cómo los delincuentes caminan por otras viviendas de ese mismo barrio a las 8:00h. Pero, debido a que ya contaban con el registro fílmico de la cámara de seguridad de la víctima, los agentes pudieron identificar a los ladrones en plena vía pública por su vestimenta.

El operativo de detención a los tres menores.

El Municipio de San Isidro confirmó que los tres detenidos ya se encuentran a disposición de la Justicia. Según indicó Infobae, además, se trata de delincuentes de 17, 16 y 13 años. En el caso de este último adolescente, al tratarse de un caso no punible, será sometido a medidas socioeducativas.

La causa está caratulada como “robo en finca” y está en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro.

Cómo fue el intento de robo en una casa de San Isidro

El hecho tuvo lugar en una casa ubicada en la calle Alto Perú en la localidad de Las Lomas de San Isidro. El dueño de la vivienda indicó a las autoridades, tras hacer la denuncia por el intento de robo, que vio casi en vivo cómo trataban de entrar a su domicilio.

Así fue el intento de robo en San Isidro

En el video, se puede ver a uno delincuentes vestido de negro y cubierto con una capucha dejando visible solo sus ojos. No encontrando maneras de ingresar, el ladrón rompe algunos objetos, destrozos que luego fueron constatados por las oficiales de policía.

Detuvieron a un falso repartidor que robaba cables de auto en San Isidro

Los casos de robos en San Isidro han aumentando en las últimas semanas, ya que hace solo unos días cayó un falso repartidor en el municipio bonaerense.

El hecho fue registrado en la localidad de Beccar y fue denunciado por un vecino que sostuvo que vio cómo una persona con la mochila de repartidor se encontraba robando cables de un vehículo que estaba estacionado. Tras la llamada al 911, el sujeto fue detenido a las pocas horas.