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Santa Fe 2 - 0 Caracas: así fue la victoria en la Copa Sudamericana 2026

Terminó el partido en Nemesio Camacho.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Independiente Santa Fe vs Caracas por la Copa Sudamericana 2026.
Independiente Santa Fe vs Caracas por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com
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Partido finalizado en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá: Santa Fe 2 - 0 Caracas.

Santa Fe vs Caracas por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

96´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Santa Fe y Caracas por Copa Sudamericana 2026.

95´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

95´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Alejandro Villarreal y el remate se va afuera.

92´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jhojan Torres fue bloqueado por Frankarlos Benítez.

92´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

91´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Charly Vegas y el remate se va afuera.

89´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Charly Vegas y el remate se va afuera.

88´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

87´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Franco Fagúndez y el remate se va afuera.

87´ Fuera de juego en Caracas

Posición adelantada de Jeriel De Santis.

86´ Córner para Caracas

Ejecuta el tiro de esquina Christian Larotonda.

83´ Gooool de Santa Fe

Franco Fagúndez marca para Santa Fe con asistencia de Christian Mafla.

83´ Cambio en Santa Fe

Entra Franco Fagúndez y sale Nahuel Bustos.

82´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

82´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

81´ Cambio en Caracas

Entra Charly Vegas y sale Robert Hernández.

81´ Cambio en Caracas

Entra Ángel Figueroa y sale Michael Covea.

80´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Christian Larotonda y el remate se va afuera.

79´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

77´ Cambio en Santa Fe

Entra Alexis Zapata y sale Jader Obrian.

76´ Cambio en Santa Fe

Entra Christian Mafla y sale Jeison Angulo.

75´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

72´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

72´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Jader Obrian y el remate se va afuera.

67´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

67´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Jhojan Torres y el remate se va afuera.

65´ Cambio en Caracas

Entra Jeriel De Santis y sale Juan González.

65´ Cambio en Caracas

Entra Alejandro Villarreal y sale Wilfred Correa.

63´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

63´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Hugo Rodallega y el remate se va afuera.

61´ Cambio en Santa Fe

Entra Maximiliano Lovera y sale Omar Fernández.

61´ Cambio en Santa Fe

Entra Jhojan Torres y sale Kilian Toscano.

59´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

56´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Francisco La Mantia y el remate se va afuera.

56´ Córner para Caracas

Ejecuta el tiro de esquina Michael Covea.

54´ Fuera de juego en Caracas

Posición adelantada de Robert Hernández.

53´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

53´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Kilian Toscano y el remate se va afuera.

52´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

52´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Michael Covea y el remate se va afuera.

51´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

50´ ¡Caracas se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Michael Covea fue bloqueado por Kilian Toscano.

46´ ¡Caracas se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Robert Hernández fue bloqueado por Emanuel Olivera.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Nemesio Camacho!

Resumen estadístico del primer tiempo.

48´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Nemesio Camacho! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

47´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hugo Rodallega fue bloqueado por Christian Larotonda.

45´ Fuera de juego en Caracas

Posición adelantada de Juan González.

44´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

41´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Juan González y el remate se va afuera.

40´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

40´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Kilian Toscano y el remate se va afuera.

39´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

39´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Hugo Rodallega y el remate se va afuera.

39´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

38´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Jeison Angulo y el remate se va afuera.

37´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

34´ Saque de arco para Caracas

Desde el fondo la pone en juego Frankarlos Benítez.

34´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!

Disparo de Omar Fernández y el remate se va afuera.

29´ Gooool de Santa Fe

Hugo Rodallega marca para Santa Fe con asistencia de Nahuel Bustos.

28´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

22´ Córner para Santa Fe

Ejecuta el tiro de esquina Omar Fernández.

19´ Córner para Santa Fe

Ejecuta el tiro de esquina Omar Fernández.

18´ Córner para Santa Fe

Ejecuta el tiro de esquina Omar Fernández.

15´ ¡Caracas se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Francisco La Mantia fue bloqueado por Kilian Toscano.

7´ Saque de arco para Santa Fe

Desde el fondo la pone en juego Andrés Mosquera.

7´ ¡Tiro desviado de Caracas!

Disparo de Robert Hernández y el remate se va afuera.

2´ Córner para Santa Fe

Ejecuta el tiro de esquina Omar Fernández.

0´ Córner para Santa Fe

Ejecuta el tiro de esquina Omar Fernández.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Nemesio Camacho, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Santa Fe y Caracas por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Guillermo Guerrero.

Formación confirmada de Santa Fe

Titulares

  • (1) Andrés Mosquera
  • (24) Jeison Angulo
  • (3) Víctor Moreno
  • (18) Emanuel Olivera
  • (13) Helibelton Palacios
  • (19) Nahuel Bustos
  • (8) Omar Fernández
  • (77) Jader Obrian
  • (16) Daniel Torres
  • (6) Kilian Toscano
  • (11) Hugo Rodallega

Suplentes

  • (12) Weimar Asprilla
  • (32) Christian Mafla
  • (4) Mateo Puerta
  • (15) Iván Scarpeta
  • (40) Martin Cuesta Palacios
  • (7) Jhojan Torres
  • (20) Yilmar Velásquez
  • (10) Alexis Zapata
  • (9) Franco Fagúndez
  • (17) Maximiliano Lovera
  • (14) Luis Palacios

Entrenador: Pablo Repetto

Formación confirmada de Caracas

Titulares

  • (1) Frankarlos Benítez
  • (2) Eduardo Fereira
  • (14) Francisco La Mantia
  • (4) Jesús Quintero
  • (13) Jesús Yéndis
  • (33) Wilfred Correa
  • (10) Michael Covea
  • (8) Irving Gudiño
  • (7) Robert Hernández
  • (15) Christian Larotonda
  • (27) Juan González

Suplentes

  • (12) Juan Vegas
  • (30) Aytor Herrera
  • (3) Luigi Pagano
  • (22) Ángel Figueroa
  • (20) Luis Maestre
  • (5) Miguel Vegas
  • (11) Mauricio Márquez
  • (17) Lucciano Reinoso
  • (37) Charly Vegas

Entrenador: Henry Meléndez

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Santa Fe y Caracas?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Santa Fe vs. Caracas por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Santa Fe recibe a Caracas en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Independiente Santa FeCaracas F.C.Copa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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