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Qué es el subsidio de contención familiar de ANSES y quiénes lo pueden solicitar

El organismo público sostiene que funciona como un reintegro que permite aminorar los costos del sepelio que suelen ser elevados. Todos los detalles.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encarga de administrar las prestaciones de seguridad social tales como asignaciones y jubilaciones y también el denominado subsidio de contención familiar, promulgado por el Poder Ejecutivo a partir del Decreto 599/06.

Se trata de una ayuda monetaria para aquellas personas que tuvieron que hacerse cargo de los gastos del velatorio de familiares fallecidos por COVID-19 y de niños o adolescentes que se hayan encontrado en tratamiento oncológico. El organismo público sostiene que funciona como un reintegro que permite aminorar los costos del sepelio que suelen ser elevados.

Cómo es el trámite para acceder al subsidio de contención familiar

Acceder al subsidio de contención familiar es muy sencillo: el solicitante debe reunir la documentación que acredite el pago del servicio fúnebre y luego sacar un turno en la plataforma web de ANSES.

El trámite es presencial. Foto: ANSES

El trámite es presencial en cualquiera de las sedes del organismo y para llevarlo a cabo también es importante saber que se debe hacer antes de que se cumpla un año del fallecimiento del familiar.

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Qué documentación se solicita

ANSES solicita dos documentos obligatorios para llevar a cabo el procedimiento administrativo y acceder al subsidio de contención familiar. Se trata de:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI)
  • Partida de defunción

Quiénes pueden pedir el subsidio de contención familiar de ANSES

El organismo social indica que las personas que deseen solicitar el subsidio deben acreditar el vínculo con la persona fallecida.

Para el caso de ciudadanos con familiares fallecidos por COVID-19 el reintegro de ANSES puede ser solicitado por familiares directos como:

  • Cónyuge
  • Conviviente
  • Madre o padre
  • Hijos.

Además, ANSES indica que deben demostrar haber pagado el sepelio (inhumación o cremación) de personas desocupadas, trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B, personal de casas particulares, titulares de la Asignación por Embarazo, titulares de la Asignación Universal por Hijo y niños, adolescentes o personas mayores con discapacidad.

Los solicitantes deben acreditar el vínculo con la persona fallecida. Foto: ANSES

En el caso de familiares con niños o adolescentes de hasta 19 años que hayan fallecido durante un tratamiento oncológico, pueden solicitar el subsidio los padres o el representante legal. Asimismo, el organismo público explica en su página oficial que los fallecimientos deben haber ocurrido luego del 26 de julio de 2022, que es cuando entró en vigencia esta normativa a partir de la Ley 27.674 de Oncopediatría.

Actualmente, el monto del reintegro que otorga ANSES para familiares con personas fallecidas en cualquiera de estas dos condiciones es de $15.000.

ANSESSubsidios
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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